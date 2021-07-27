南京疫情｜由Delta變種病毒引起　本輪疫情至今致112人染疫

內地周一（26日）新增的本土確診病例，均是來自江蘇省南京市。

南京在周二（27日）舉行新聞發布會說明具體情況，其中提到引起本輪疫情的新冠病毒是Delta變種病毒。



新聞發布會上指，截至7月26日，本輪疫情全市累計報告本土確診病例有106宗，其中輕型有66宗、普通型有38宗、重型有2宗，另有6宗無症狀感染者。全部112名患者的分布方面，江寧區有99人、溧水區有6人、高淳區有2人，玄武、秦淮、建鄴、鼓樓、棲霞區則各有1人。

新聞發布會同時表示，在周一新增的本土病例，患者仍然主要集中在重點管控區域，相關密切接觸者和次密均已按照有關規定進行甄別管理。疾控中心副主任丁潔表示，近期本土確診病例報告的增幅較大，主要原因是病毒毒株傳播能力強、傳播速度快。此外，本輪疫情發生的場所祿口機場有特殊性，也導致傳播面進一步擴大。本輪疫情早期感染病例主要出現在機艙保潔人員中，先是在機艙保潔人員中快速傳播，後通過社會活動、工作環境污染等造成疫情進一步傳播。

丁潔稱，目前南京已經排查追蹤到大量的密切接觸者和次密接，並對這些重點人群管理起來，通過對這些管控人群應檢盡檢、每天分不同時段檢查，病例不斷被發現，「從發病日期來看，在昨天（26日）上升很快，符合新冠肺炎流行和傳播特點。」