變種病毒｜南京機場爆百人群組　何栢良促港檢視機場外判公司防疫

港大感染及傳染病中心總監何栢良今（27日）早在商台節目表示，南京祿口機場出現Delta變種病毒群組爆發，涉及近100名患者，短時間內已傳到5個省、8個地方。他相信機場外判公司或是防疫缺口，指本港應檢視機場針對外判公司的防疫措施，是否執行到位。



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何栢良稱，南京祿口機場出現群組爆發，相信屬於Delta變種病毒。群組涉及接近100名患者，當中大部份為無病徵感染，包括機場外判公司工作人員等。個案在短時間內已傳到5個省、8個地方，包括珠海等地，他相信機場外判公司或是出現缺口地方。

他認為機場是重要的疫情防守地點，本港亦應檢視機場針對外判公司的防疫措施，是否執行到位。而內地這次爆發當中，不少患者均已接種疫苗，他提醒市民即使打了針，仍要保持警惕，倘出現病徵要盡快檢測。