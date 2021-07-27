教育雙減｜新東方旗下老師爆內幕　主管疑言不續課即「渣男」

中國教育「雙減」下，校外教育產業的情況備受關注。有中國最大英語培訓公司「新東方」旗下東方優播的老師近日透露了公司種種內幕，包括公司內銷售氛圍濃重，授課教師需承擔着類似銷售的工作，甚至疑有主管老師曾在培訓會上直言「來新東方當教師就是來搞錢的」、「不續課就是渣男」等。



新東方旗下東方優播的教師培訓會。 （紅星新聞）

爆料者馮雨（化名）及劉丹（化名）皆為東方優播教師，二人分別向紅星新聞提供了一份新教師培訓會錄音文件，當中顯示主講嘉賓、北京小學數學項目部主管張雲霄語出驚人，在會上直言「來新東方當教師，（獎金）就是你們需要的東西，沒必要藏著掖著，老子就是來搞錢的」、「老子為你付出這麼多，你要不續就是渣男」等。據東方優播APP顯示，張雲霄是東方優播的「優秀老師」，任教小學四至六年級的數學課、小學思維拓展課等。

對此，張雲霄本人回應表示，該線下培訓會於6月中旬舉行，自己確有參與其中，但就沒有承認曾發表過「不續班就是渣男」 的言論，解釋可能只是有的老師會有這種理解，並指自己在東方優播4年間，從未把續班當成一個最終目的，也絕對不會把家長分類，「這種話肯定不會從我嘴裡說出來的」。

另一方面，馮雨介紹稱，教師的獎金中有很大一部分都是續班獎金，故為成功續班，維護家長關係、銷售課程就成為必須的工作內容。而錄音中，主講嘉賓正是就多種維護家長關係和吸引學生注意力的方法作出介紹，當中包括提出一種名為「卡片教案」的方法，其建議老師仿照抖音短片，將本來25至45分鐘的備課內容拆分成多個5至8分鐘的短片，每一短片準確講解一個知識點，冀節省時間之餘又能維護家長，且不用擔心課程時長的政策變化。

張雲霄是東方優播的「優秀老師」。（紅星新聞）

錄音中還介紹了一種被名為「按鈕」的方法，以活躍課堂氣氛，其具體使用方法就是利用好班內非常調皮的孩子，「你怎麼說他、罵他，他都不生氣，每次有什麼糗事的時候都把他拉下來。然後再獎勵他、安撫他」。對此張雲霄表示，「卡片教案」是錄製好的答疑影片，並非直接將上課片段截取，至於「按鈕」則是老師一種自黑方式，不會用孩子舉例，強調如果對正在成長階段的孩子心理造成傷害的話，他們沒法承擔這個責任。

報道指，上述「花式教學」都是為了收穫家長和孩子們的喜愛，以增加續班機會，而續課率、退班率和考勤是新東方老師最重要的關鍵績效指標（KPI），且普遍存在於大多數新東方子公司。馮雨就透露指，每年四次續班季，她都要花大部分的時間精力在維護和銷售上，例如以電話、微信催學生繳費。而且，類似情況不僅在新東方，如斑馬AI課的輔導老師就曾稱，輔導老師的工作內容幾乎可以「銷售+客服+社群運營」來概括，公司更硬性要求員工一天要打六七十個電話，並至少點評八九十份作業。

據此前的報道，中共中央辦公廳、國務院辦公廳聯合印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，提出各地不再審批新的面向義務教育階段學生的學科類校外培訓機構，現有學科類培訓機構統一登記為非營利性機構。其更表明學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作，已違規的要進行清理整治等。