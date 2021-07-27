教育雙減｜新東方擬「公海集訓」避政策？　集團總裁發聲辟謠

網上流傳消息，中國最大英語培訓公司「新東方」將推出為期45天的中學暑期集訓營，不過學生就要乘搭大型郵輪前往公海，費用為每人21.98萬元（人民幣．下同）。

時值國務院印發《雙減意見》，大刀闊斧地限制校外教育產業，上述消息引來新東方是要規避政策的熱議。

新東方總裁俞敏洪周二（27日）在網上發文辟謠「公海集訓」，更批評造謠者「你對新東方到底有多恨，才能在這種艱難時刻還要落井下石？」



網上流傳消息，新東方疑似為規避政策，推出「公海集訓」。（微博）

據消息稱，該中學暑期集訓營採取封閉化集訓方式，學生將乘搭與歌詩達郵輪（Costa）同級的135萬總噸Vista級大型郵輪前去公海，「吃住學考，一體化全包」。消息更有詳細列明行程安排，當中提到航行至公海需要一天一海，抵達公海前全部學生都只會自習。但但自第2天晚上要第42天晚上這段時間，學生就會有全程高強度集訓，穿插各種考試，至於最後兩天則是結課考試，「超強仿真」。

據此前的報道，中共中央辦公廳、國務院辦公廳聯合印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，其中提出各地不再審批新的面向義務教育階段學生的學科類校外培訓機構，現有學科類培訓機構統一登記為非營利性機構。此外，《雙減意見》更表明學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作，「已違規的，要進行清理整治」。

俞敏洪網上發文辟謠「公海集訓」，更批評造謠者「你對新東方到底有多恨，才能在這種艱難時刻還要落井下石？」（微博）

新東方其後在周一（26日）發出公告，指公司現正考慮採取適當的合規措施，並且預期該等措施將對「與中國義務教育制度學科有關的校外輔導服務產生重大不利影響」。公告同時稱公司將就致力遵守《雙減意見》，以及任何相關規則及法規積極尋求政府當局的指導及配合政府當局的行動。