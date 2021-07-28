安徽黃山教師涉校外有償補課被查處　當局指將嚴肅處理

內地教育「雙減」後，教師校外有償補課行為被明令禁止。周二（27日），安徽省黃山市一名中學教師因在自家別墅內有償補課被當局現場查處。



安徽省黃山市一名中學教師因在自家別墅內有償補課被當局現場查處。（新安晚報）

據《新安晚報》消息，教師呂某某就職於黃山市屯溪一中，因假期期間在自家豪華別墅內對多名學生展開有償補課行為，被家長舉報。

黃山市教育局接報後展開調查，經核實後派員趕赴涉事別墅，對呂某某進行現場查處。黃山市教育局表示，將根據調查事實依法依規嚴肅處理事件。

安徽省黃山市一名中學教師因在自家別墅內有償補課被當局現場查處。（新安晚報）

此外，據了解，黃山市有多名家長稱，有少數教師熱衷在自己住處或其他地方對本校本年級學生進行有償補課，每節課大概收費一百元（人民幣，下同）至兩百元不等，整個課程下來，一個孩子幾千元的補課費增加了無數家庭的負擔。

亦有家長表示，某中學教師有償補課的名氣很大，甚至流傳該校有「四大名補」。「有的教師在自家別墅或住宅有償補課，有的教師為逃避打擊就網絡補課，有的通過在培訓點授課獲利。」

中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日出台政策，禁止教師課外有償補課行為。（新安晚報）

對此，黃山市教育局相關負責人指，對教師有償補課現象「零容忍」，近幾年亦對多宗教師有償補課行為進行查處，黃山市教育局一經接到有關舉報信息後，將堅決查處。

據早前報道，中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日聯合印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，指出將依法依規嚴肅查處教師校外有償補課行為，直至撤銷教師資格。