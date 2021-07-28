「煙花」襲河南帶來暴雨　鄭州停課3天　隧道等地派員24小時值守

河南省氣象台消息，7月26日至29日期間，受颱風「煙花」影響，河南省多地將面臨大到暴雨天氣，而此次降雨過程與早前受「千年一遇」暴雨影響的災區重疊，加大了防汛難度。

河南省防汛抗旱指揮部周一（26日）發布指令，要求充分做好防範應對，保障群眾生命財產安全。另外，鄭州市教育局亦宣布各學校進入戰時狀態，停課3天。



河南省防汛抗旱指揮部發布2號指揮長令，要求各級保持戰時狀態，責任人員全部到崗到位，密切關注颱風「煙花」可能帶來的險情。對於城市易造成積水的區域，如水利工程險工險段、地質災害風險點等要害部位和城市涵洞、下沉式隧道、地下停車場等實行24小時專人看守。

2號指揮長令還明確，要適時調整交通運營計劃，實行交通管控。火車站、汽車站、商場等人員密集場所要時刻關注天氣變化，人員滯留時做好疏散勸導和後勤保障。深基坑、地下管網等在建工程要做好應對準備，門式起重機、塔式起重機等需停止作業。危險物品、尾礦庫等生產儲存經營單位要加強安全監控監測，確保不發生安全事故。

此外，鄭州市教育局印發《關於做好颱風暴雨防範工作的緊急通知》，要求27日至29日三天，各級各類學校停止一切教學活動，校外培訓機構全部暫停培訓活動等。