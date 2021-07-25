「煙花」來襲浙江海水倒灌　上海杭州機場取消所有航班

日前因極端暴雨造成河南省嚴重災情，為嚴防將在7月25日下午登陸的颱風「煙花」，上海兩大機場浦東與虹橋、杭州蕭山機場、寧波櫟社機場，都已宣布取消今天所有航班，共有2,870次航班受到影響，上海地鐵部分路段也宣布限速運行。「煙花」登陸時間提前，浙江寧波、杭州部分區域已經出現海水倒灌。



中央氣象台25日發布颱風橙色預警，預計今年第六號颱風「煙花」將在中午提前從浙江到江蘇一帶登陸，登陸位置北調，目前浙江舟山、象山等地已經出現海水倒灌的情況、24日晚間舟山海域已經出現14級東南風，受到潮汛影響，街道已經積水。浙江省文化和旅遊廳也發布通知全省所有旅遊景區暫停運營，圖書館、博物館、文化館漢美術館等公共文化場館暫停開放，文化和旅遊活動全部延期，網路上已經公布浙江省238支社會救援隊伍聯繫方式

除浙江中北部外、中央氣象台發布的橙色警戒也包括上海、江蘇南部、安徽南部、內蒙古中部、吉林西部、黑龍江西部、海南島西南部、雲南南部以及青海東北部、甘肅東部、陜西北部、山西北部、河北北部等地部分地區，都將會有大雨或暴雨。

杭州蕭山機場、上海虹橋和浦東機場先後在24日晚間、25日凌晨宣布取消所有航班，寧波櫟社機場也跟進，共有2,870次航班受到影響。7月24日下午上海、浦東機場機場也開始啟動飛機加油增重和繫留工作，確保颱風來襲飛機不會發生移動。

由於河南暴雨導致鄭州地鐵乘客受困釀成死傷。上海地鐵為嚴防「煙花」帶來的影響，宣布7月25日部分區段限速運行，以保障市民和乘客的安全。根據上海地鐵表示。根據氣象部門和現場監測數據等研判，「煙花」颱風風力已對上海地鐵線路地面高架區段造成行車影響。