網上實名舉報法官「枉法裁判」　江蘇企業家尋釁滋事罪成獲刑1年

江蘇南通民營企業家張衛國在一宗施工合約糾紛案敗訴後，由於認為該案一審審判長、南通市通州區法官俞某琴「枉法裁判」，遂於去年7月在網上論壇實名舉報對方，結果一個多月後因涉嫌尋釁滋事罪被刑事拘留。據張的家屬周二（27日）透露，案件已在南通市海門區人民法院一審判決，張衛國尋釁滋事罪成被判有期徒刑一年。



張衛國在帖文中指摘俞某琴在民事審判活動中故意違背事實和法律，作枉法裁判，情節嚴重，其行為已構成民事枉法裁判罪，並以「人在做天在看，會有報應的，南通所有的黑法官們」等內容進行跟帖評論，又留下了自己的姓名、身份證號、手機號、居住地址等。結果3天後，通州區法院向通州區公安局發函，稱有多名法官在網上論壇遭人發帖侮辱、誹謗、謾罵，要求警方立案查處。

張衛國去年9月被拘，案件今年4月在海門區人民法院開庭審理。庭審時，公訴人指張衛國捏造事實、發布虛假內容網帖，不僅使涉事法官本人受到惡劣影響，也造成網絡公共秩序嚴重混亂，應當追究其刑責，又強調這不單是對被污衊法官的正名，也是整頓規範網絡公共秩序的必要措施，「如果當事人一拿到不滿意的判決，就採用如本案這般捏造事實、借用網絡暴力來凌霸法官名譽，攻擊審判機關，那麼法官名譽如何維護？司法秩序如何維護？網絡公共秩序如何維護？」

辯方則認為，案件屬網民正常行使舉報、檢舉、控告權利，涉事法官及法院在辦案期間，確實存在重視不夠、未對違法線索予以移送等問題，而張衛國發布的信息雖然存在一定的行文組織、表述含糊、部分歧義的內容，但卻是基本客觀真實，應與尋釁滋事違法犯罪有別。

法院最後在判決書中稱，張衛國在利益訴求未得到民事判決支持，有法定救濟渠道可以主張權利的情況下，隨意發洩情緒，編造虛假信息，抹黑、攻擊人民法院和相關法官，在網上散佈並指使、鼓動人員擴大散佈面，起哄鬧事，誘導社會公眾誤解、質疑人民法院和審判工作，極大損害司法公信力和正常司法活動，明顯超越了正常維權的邊界，造成公共秩序嚴重混亂。張衛國家屬表示，張本人及家屬不服一審判決，決定依法上訴。