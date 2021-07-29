南京疫情｜跨省傳播令全國經受壓力測試　張文宏談中國疫苗保護力

內地出現新一波新冠肺炎本土疫情，南京祿口機場Delta病毒傳播鏈擴散到北京、成都、大連、中山、珠海等至少14市。本輪疫情最初的感染者都是機場工作人員，隨後進出祿口機場的乘客中也發現感染者。



上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏今日（29日）凌晨在微博發文，稱南京疫情跨省傳播，成為輸入性疫情引發國內傳播的新模式。他指在嚴格管控疫情和加速疫苗接種的今天發生多省疫情擴散，引發公眾對於未來的巨大不安，但疫情尚在可控之中。



7月21日，工作人員在南京祿口機場T2航站樓內進行消毒。（新華社）

南京疫情擴散有何特點？

外界關注疫情會否失控或繼續惡化，張文宏在《南京疫情促使全國經受壓力測試，為未來疫情防控提供更多思考》一文指出，這輪疫情遵循「點狀-線狀-彌散」規律，循航空線路向各個省市擴散，目前外省市的病例基本上均是在對相關重點人群的篩查中發現，還處於祿口機場相關的傳播線上。

他表示，在外省市尚未發現脫離機場這條追蹤線路的無源頭較多社區擴散病例，這提示疫情尚在可控之中。後續1-2周各省市如果沒有更多的二代與三代病例發生，本輪疫情的規模仍然會限制在南京市。

張文宏又提到，祿口地區出現較多與機場相關的成簇病例，但南京其他區域並未出現較多的沒有源頭的社區病例，說明還處於大範圍社區彌散前階段。如果南京管控有效，可在數周內得到控制，對此應該有信心。關鍵還是後續1-2周的監測，如果進一步出現較多與祿口機場無直接相關的病例，則標誌疫情規模會擴大，可能需要採取更為果斷的措施。

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疫苗保護作用如何

新冠疫苗在全國接種進度良好，截至7月27日已累計報告接種15.8億劑次。在本輪南京疫情及早前的廣州疫情，都有人在接種疫苗後感染。張文宏指出，如果不打疫苗，感染的人數可能會更多。到底疫苗作用如何，最終需要真實世界的防控數據。

他強調，未來通過疫苗接種，仍然不能完全控制疫情的持續和反覆，但如果在全面放開後病死率降至流感的水平，那麼就可以消除該病毒流行帶來的嚴重後果，或者說將新冠病毒的危害通過疫苗接種，在短期內通過人群免疫力的建立，降低至季節性流感的水平。「人類如果沒有疫苗，也會通過逐漸建立群體免疫，學會與這樣的病毒相處，但是需要數十年的時間，同時要付出大量的代價。」

談及中國疫苗的效果，張文宏引用智利大規模疫苗接種數據稱，中國滅活疫苗對預防新冠感染的有效性為65.9% ，預防患者的住院率保護力87.5% (95% CI,86.7-88.2)，預防ICU入住率的保護力為 90.3%，對死亡的保護力為 86.3%。智利疫苗接種的結果表明中國滅活疫苗對新冠的重症化、住院和死亡的預防具有較高的有效率。如果以減緩傳播和降低病死率作為目標，可以承擔一定的保護，但是作為清零和根除疾病流行，可能是目前疫苗不能達到的目標。

7月22日，市民在南京市鼓樓區五台山體育中心體育館內進行核酸檢測取樣。（新華社）

需要長期與病毒共存

張文宏在文中還稱，疫情不會短期結束，可能長期也結束不了。世界上大多數病毒學家都認可這是一個常駐病毒，世界要學會與這個病毒共存。從南京疫情就再次看到病毒的無時不在。他認為，未來中國選擇的方式一定是既保證與世界的命運共同體，實現與世界的互通，回歸正常的生活，同時又能保障國民免於對病毒的恐懼。