南京疫情｜張家界魅力湘西劇場爆疫　2千觀眾成高風險人群需檢測

內地的新冠肺炎疫情反彈，南京祿口機場疫情擴散至全國至少7省市14城。北京昨日（28日）新增1宗京外關聯本地新冠肺炎確診病例，患者曾於7月20日前往湖南張家界等地旅遊，7月25日返京，7月26日出現發熱等症狀。昨日到醫院就診，核酸檢測結果為陽性，被診斷為確診病例。



在北京出現本土病例之前，成都市衛健委也於周二（27日）通報新增5宗本土確診，他們跟早前與南京疫情關聯的遼寧大連感染者，均曾到湖南張家界旅遊並觀看「魅力湘西」劇場演出，因而被列為與南京傳播鏈相關的最新感染者。此外，常德周二發現一名無症狀患者，曾與成都確診者有接觸史。

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張家界魅力湘西劇場爆疫，觀眾被歸為高風險人群。（影片截圖）

湖南張家界市昨日發布通告稱，遼寧省大連市7月26日及27日發現的4名新冠感染者在時間和空間上有軌跡交集，共同指向張家界7月22晚魅力湘西劇場，經評估，7月22日晚第一場魅力湘西所有觀眾屬高風險人群。

張家界魅力湘西工作人員表示，劇場要求大家入場時佩戴口罩，但無法保證遊客全程戴口罩。據其解釋，當晚大概有2000多名觀眾，「大家沒有間隔一個座位，都是挨著坐。」

張家界市武陵源區疾控中心透露，當地7月26日已組織魅力湘西劇場演出人員、武陵源景區工作人員、酒店、餐館等2900多名工作人員進行核酸檢測，結果顯示均為陰性，後續還組織第二次核酸檢測。而魅力湘西演出劇場將停演一周。

武陵源區疾控制中心行政辦公室工作人員稱，他們已拿到7月22日當晚所有觀看演出的觀眾名單，正逐一聯繫，將按照重點開展流調工作。另據魅力湘西劇場官方微博發出的疫情防控情況通告，劇場提醒屬高風險人群的觀眾立即向當地社區或疾控機構報告，配合落實集中隔離和核酸檢測防控措施。