南京疫情｜蔓延6省13市傳染近200人　國家疾控局長王賀勝急赴江蘇

國家衛健委副主任、國家疾病預防控制局局長王賀勝，已到江蘇指導南京疫情防控工作。



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據中國江蘇網7月28日消息，江蘇省委應對疫情工作領導小組召開會議，就進一步做好疫情防控進行研究部署。省委書記婁勤儉主持會議，省委副書記、省長吳政隆出席。國家衛生健康委副主任、國家疾病預防控制局局長王賀勝，國務院聯防聯控機制綜合組江蘇工作組組長、國家衛生健康委副主任雷海潮及工作組專家到會指導，並就做好疫情防控提出建議。

據介紹，江蘇的這次會議提到，一方面，要高度緊張起來，強化防控措施；另一方面也要冷靜理性分析，不能過度恐慌。要以科學務實的精神、成績歸零的態度，把握疫情傳播的規律和德爾塔毒株傳播特點，更加系統精準地做好防控工作，有效斬斷傳播鏈條，嚴密防範向省外輸出外溢。

兩個多月前，國家疾控局在北京正式掛牌。指導疾病預防控制體系建設，正是這一副部級機構的五大職能之一。擔任首任局長的王賀勝，曾在武漢戰疫期間擔任湖北省委常委、省衛健委黨組書記。

至於南京祿口機場疫情，官媒新華社最新報道顯示，目前高度懷疑係國際航班抵達後進行消毒及保潔過程中，機場保潔人員自我防護不到位造成的感染，進而在保潔人員中形成聚集性傳播，再通過保潔人員傳播到其他機場工作人員和乘客，其最初感染時間應該為7月10日左右。

若本輪南京疫情最初感染時間確為7月10日，距離20日南京通報9例陽性檢測樣品，已有10天左右，病毒已隱匿傳播一段時間。一位病毒學專家分析，目前南京疫情應仍屬上升期，後續在全民核酸檢測中或將繼續發現感染者。

此外，從南京市新冠肺炎疫情防控新聞發布會上獲悉，28日，南京市新增本土新冠肺炎確診病例18例。20日至今，南京市累計報告本土新冠肺炎感染者173例，其中7例為重型。

據不完全統計，南京173名感染者加上關聯南京疫情的6省13市感染者，傳播鏈已感染近200人。