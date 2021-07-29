雄安新區｜河北推出法規列明「剛性約束」　建設計劃正不斷提速

國家主席習近平拍板的「千年大計、國家大事」之城雄安新區再有最新消息，中國首部支持雄安新區發展的法規通過審議。



據中國央視新聞7月29日報道，河北省十三屆人大常委會第二十四次會議審議通過了《河北雄安新區條例》，該條例將於9月1日正式實施。

條例規定，雄安新區管理委員會是河北省人民政府的派出機構，參照行使設區的市人民政府的行政管理職權，行使國家和河北省賦予的省級經濟社會管理權限。

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這是中國第一部關於支持雄安新區改革創新和建設發展的綜合性法規，「條例將中央和河北省關於支持雄安新區的各項決策部署通過立法予以保障實施」。

例如，條例進一步強化了對雄安新區各項規劃執行的剛性約束，規定雄安新區規劃一經批准，任何單位和個人不得擅自改變；此外，條例還明確雄安新區實行最嚴格的生態環境保護制度，力求打造藍綠交織、清新明亮、水城共融的優美生態環境。

報道稱，未來雄安新區將制定一系列的具體實施政策，這也標誌着法治雄安建設開啟了新篇章。

2017年4月1日，中共宣佈雄安新區計劃。隨後，在將近兩年半的時間裏，雄安新區在北京高層再三催促之下非但沒有形成所謂「塔吊林立、熱火朝天的景象」，而且因規劃尚未完全落地，工業動遷、民居建設甚至地產買賣都已經陷入凍結狀態，令外界質疑雄安計劃停滯。

雄安新區施工照（請點擊大圖觀看）：

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但目前雄安新區建設不斷提速，最新進展備受關注。6月27日，中國首座下沉庭院式變電站——河西110千伏變電站在雄安新區正式投運。

官方央視《新聞1+1》節目7月9日披露，盤根錯節的地下管廊，通達便利的15分鐘生活圈，還有集旅遊住宿休閒於一體的郊野公園，雄安新區已初見雛形。

7月18日，雄安郊野公園試運營開園迎客。雄安郊野公園不僅是市民休閒遊憩的園區，還發揮着大型林地的生態屏障、水源涵養作用，是雄安新區北部綠色生態門户。