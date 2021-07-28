河南暴雨｜衛輝市受災嚴重　過境水量約85個西湖　逾8萬居民撤離

河南暴雨成災，鄭州市災情嚴重，截至昨日（27日）中午12時，已有71人因災遇難。然而，在新鄉市轄下的衛輝市受災同樣嚴重，過境水量等於約85個西湖，當地民眾連日被困家中。衛輝市為何變「水中孤城」？當地又如何排走積水呢？



衛輝市嚴重水浸，民眾分批撤離。（新華社）

衛輝市位於新鄉市東北部，屬於全市最低的地方，共產主義渠、衛河、東孟姜女河等河流都在衛輝境內交匯，是上游排水的必經之處。據新鄉市防汛抗旱指揮部辦公室主任、市應急管理局局長王洪偉介紹，汛情發生以來，12億立方的本地雨水和過境雨水需要通過上述3條河流流出，過境衛輝，相當於85.7個西湖的水量（西湖庫容量約1400萬立方米）。

承受如此大的水量，造成衛輝市三條主要河流多日高水位運行，同時也令衛輝城區的河流直排無法開啟，城區積水排放困難，部分配電房進水，影響抽水泵站正常運行。泵站停運造成排水速度下降，無法及時恢復供電，形成惡性循環。

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目前，衛輝市正往外排水，城區水位逐漸下降。水退後，衛輝市、新鄉市電力部門和國家電網援助的專業搶險隊，將集中搶修電力。王洪偉表示，雖然水位都在控制線以下，但尚未到警戒線以下，發生次生災害的風險還比較大。為盡快恢復當地的生產生活秩序，仍需投入大批量抽水設施。

據衛輝市防汛抗旱指揮部辦公室最新數據，該市設置應急救援安置點132個，緊急避險轉移人口643人，緊急轉移安置受困群眾85880人，其中集中安置46846人，分散安置39034人。衛輝市消防大隊大隊長朱道奎透露，目前僅有少量不願撤離的民眾還留在城區，均有基本生活保障。