河南暴雨｜地鐵罹難者「頭七」　市民獻花悼念遇圍擋籲立紀念碑

河南鄭州市暴雨災情嚴重，其中地鐵5號線水浸事故共造成14人死亡。前日（26日）是地鐵5號線水災遇難者的「頭七」，地鐵沙口路4個站口擺滿悼念鮮花，但入口擺放了圍板，有地鐵值守人員維持秩序。

有市民建議，當局應在沙口路地鐵站為水災遇難者設立紀念碑，以供家屬和市民憑弔，也提醒鄭州市的黨政官員夙夜為公，警醒應對公共災難，守護一方平安。



地鐵沙口路站口擺滿悼念鮮花。（微博＠Joey和George）

《大白新聞》報道，市民楊先生建議開放沙口路地鐵站附近為祭奠地，不要圍擋，不要阻攔；在附近建立紀念碑，刻上14名遇難者的名字，供家屬和市民紀念；每年清明或者7.20紀念日等，鄭州市相關領導和鄭州地鐵負責人可前往紀念。

楊先生透露，前日見到沙口路地鐵站民眾獻花悼念被圍上圍牆，他感到十分氣憤，不少網民都認為地鐵站口不應設設置圍欄，而應立一座紀念碑供家屬和市民紀念。他已在自媒體上發布有關建議，除了經朋友間互相傳播，他已與網信部門相關領導聯繫，對方同意向上轉達。

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地鐵5號線「7.20事件」中共有14人遇難，包括3男11女。鄭州市防汛抗旱指揮部昨日公布遇難者名單：

曹某嘉 女 20歲 鄭州中原區

屈某霞 女 50歲 滎陽市

孫某珊 女 32歲 鞏義市

張 某 女 28歲 項城市

張某月 女 27歲 鄭州市中原區

顏某芬 女 51歲 鄭州市中原區

蘆 某 女 35歲 洛陽市

龐某洋 女 24歲 周口市

馮某靜 女 33 歲 焦作市

李 某 男 40歲 鄭州市二七區

郜某莉 女 42歲 登封市

肖某捧 女 30歲 駐馬店市

沙 某 男 34歲 鄭州市中原區

鄒某強 男 38歲 居住地上海市

