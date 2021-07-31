杭州自建豪宅常有人借用廁所？　業主感無奈籲當局附近建公廁

近日，浙江杭州雙浦鎮一處豪宅的業主稱，家附近的景色優美但公廁難覓，致使自家廁所變成「公廁」，每日都有到附近購物或辦事的人到家中借用廁所。



據《錢江晚報》報道，家住雙浦鎮袁浦街的張先生日前在網絡發文表示，自家一棟三層半的自建房靠在馬路旁，是附近幾個村前往鎮上的必經之路，家附近還有風景秀麗的富春江。

張先生又稱，房子在兩年前進行過改造裝修，裝修後的房子可謂是變成了一處引人注目的豪宅，「家裡有門鈴，白天大門總是開著一半。」這亦致使每日朝早都有從村里來鎮上辦事或購物的人到其家中詢問，哪裡可以找到廁所，「幾乎每天都有人來借廁所，多的時候四五個，一樓的廁所我們自己都不用了。」

張先生介紹，前來詢問哪裡有廁所的人都是年紀稍大的，「我們家有5個廁所，人有內急，我們也有惻隱之心，偶爾借用沒問題。但長此以往，真是有點吃不消。」

張先生稱自家附近有景色優美的富春江，但卻廁所難覓。（錢江晚報）

張先生認為，問題的關鍵是家附近的景色優美，但卻公廁難覓，家附近超過500米的路段都沒有公廁設施，因此，他呼籲當地政府建立公廁，減少自家借廁所的苦惱。

有雙浦鎮公共管理辦相關負責人回應，張先生的家距離雙浦鎮政府、行政服務中心大約50米左右，來往人流量很大。但目前張先生家附近確實未有建立公廁，「暫時沒有接到其他居民反映的需求，這塊地方目前沒有造公廁的規劃，也沒有相對合適的位置。」

負責人又稱，雙浦鎮轄區有8萬居民，共37個廁所，數據而言廁所是足夠的。而雙浦鎮政府、行政服務中心內都設有廁所，是對外開放的，「有需求的居民都可以進來使用。」