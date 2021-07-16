中國古代何時開始用紙擦屁股？廁所冇廁紙的世界全靠這些必備良品

從古至今，吃喝拉撒都是人生的頭等大事，俗話說：「人有三急，如廁第一」，餓了渴了還能忍上半天，可要是內急了，不管你是銜金含玉的天潢貴胄，還是清靜無為的得道聖人，都要屈服於排泄的本能——上廁所。今天我們就來聊聊這樁有傷風雅卻無從回避之事。

（以下內容節錄自《古人原來這樣過日子2：腦洞超開的40則中國歷史冷知識》。）



要上廁所分幾步？找廁所，蹲坑，擦屁屁。看似簡單的三步，卻在歷史長河中歷經了數千年的演變，才發展成為今時今日的便捷樣子。

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儘管早在東漢蔡倫就改進了造紙術，可直到明清時期人們才開始普遍用紙來擦屁屁。在這之前，被用來清潔五穀輪回出口的東西可謂五花八門。

最廣為人知的是廁籌，又名廁簡、廁篦。從名字是就能猜出它的模樣來：一塊竹片或者木頭片，長大約在十釐米到二十釐米之間，寬約一到二指。每次嗯嗯完後，拿著一端，自己揣摩個姿勢，用另一端刮一刮，完事再洗一洗……綠色無污染，循環再利用，廁籌恒久遠，一片永流傳。

可不是瞎說，只要保存的好，廁籌的使用壽命完全超乎想像。在敦煌馬圈灣烽燧遺址中發現的西漢簡牘，就夾雜了不少後世的人類便便……完全不敢想像這些國寶文物到底遭遇過什麼呢。

廁籌這東西，上到天子下到黎民，人人都用。根據唐朝釋道世的《法苑珠林》記載，三國時吳國皇帝孫浩在翻修府邸時發現一座金像，據說是周初育王鎮宅用的，孫浩不信，隨手扔到廁所裡，用於看管廁籌。

魏晉時期的特權階層雖然把廁所建造得富麗堂皇，但是擦屁屁的工具依舊是硬邦邦的廁籌。北齊皇帝高洋每次如廁，都要讓宰相楊愔捧著廁籌侍候，「雖以為宰相，使進廁籌」，宰相做到這個份兒上，也是憋屈。

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天天用竹片刮屁屁，難道古人就不覺得紮嗎？他們當然嫌棄，但是軟硬不能強求，沒被毛刺劃傷就是大幸。《南唐書.浮屠傳》記載，南唐後主李煜親自動手削竹片以供僧徒如廁時使用，並用面頰檢驗品質，看看是否光潔滑爽……也是很拚了！

當然也有那麼一些細皮嫩肉的權貴格外追求生活品質，會用絹、絲、麻、錦等織物代替廁籌，不過能這麼禍禍錢的到底只是少數。

達官貴人們追求的是陽春白雪，擦屁屁都要說成拭穢，平常百姓可管不了那麼多，廁籌在民間另有一個名字：乾屎橛。甭覺得俗，這名字背後還有一段佛家故事。

《五元燈會》記載：五代時期的高僧雲門，曾被僧人問起「如何是佛」這一終極問題，他回答說，佛就是「乾屎橛」。大師的禪意眾人各有領會，或許他是想告訴世人佛在一飲一啄之中，亦在一屎一尿之中，並非高不可攀。

民間不光有乾屎橛，在擦屁屁這個深奧問題上，廣大勞動群眾充分發揮了因地制宜敢想敢幹的精神，就地取材，不斷創新……除了竹片，據記載用於擦屁屁的還有：樹葉、土塊、鵝卵石、貝殼(？？？)……愈看愈覺得疼啊！

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等到歷史的車輪行進到元朝，皇家終於開始推崇用紙擦屁屁了。據《元史》記載，忽必烈的兒媳闊闊真對婆婆非常孝順，她會在婆婆上廁所時用自己的臉將手紙蹭軟了才給對方使用。

上有所好，下必甚焉。至此之後，直到明清，紙張逐漸在廁所裡取得了一席之地(並沒有什麼可驕傲的好嗎)。

那就有個問題了：中國早就發明了紙，為什麼直到明清才被廣泛用於擦屁屁？

其實中國最早的提到用紙擦屁屁的記載見於南北朝，北齊顏之推的《顏氏家訓》有云：「吾每讀聖人之書，未嘗不肅敬對之；其故紙有五經詞義，及賢達姓名，不敢穢用也。」即是說，紙上寫有五經詞義和先賢姓名，他不敢用這樣的紙去擦屁屁。

在中國古代士大夫眼中，用來傳經明義的紙張承載了先賢的教誨，是不容玷污的。唐朝時就有規定，不得拿寫過字的紙上廁所，計算在明清之際，用紙擦屁股已經流傳開來，官方仍明文禁止用寫字的紙張擦屁股，頒布了《惜字律》、《惜字新編》、《惜字徵驗錄》、《文昌帝君惜字律》等一系列法律。違反者不但會被官府懲罰，甚至會遭「天譴」。

這一觀念根深柢固，直到上個世紀還有少數老人堅持遵循。

當然，明清時期用來擦屁屁的紙可沒法和現在的柔軟紙巾相提並論，其粗糙程度和報紙差不多，這樣一想，又覺得屁屁一緊。

於是皇帝坐不住了，好不容易脫離了木片，不能還讓自個兒受罪啊，嗯……給我搞點柔軟的皇家特供廁紙。明後期皇帝的手紙由內官監紙房專門負責，所造之紙呈淡黃色，三寸見方，柔軟非常。

到了晚清，就更講究了。《宮女談往錄》一書記載：慈禧太后用的手紙是宮女們加工好的細軟白棉紙，「先把一大張分開裁好，再輕輕地噴上一點水，噴得比霧還細……把紙噴得發潮、發蔫以後，用銅熨斗輕輕地走兩遍，隨後再裁成長條，墊上濕布，用熱熨斗在紙上只要一來一往就成了……這樣把又柔軟、又乾淨、又有棱角的便紙，折疊好備用」。

所以如果要穿越，加把勁穿到非富即貴之家，上廁所指不定還有人搧扇子講笑話解悶呢！

書名：古人原來這樣過日子2

作者：古人很潮



【本文獲「麥田出版」授權轉載。】