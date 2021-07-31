瓶裝燃氣遭禁　深圳城中村卻「斷氣」逾月　住戶忍受冷水澡憂感冒

深圳福田區福保街道近日被指以管道氣覆蓋區域禁止使用瓶裝氣為由，阻攔正規燃氣公司送瓶裝氣到城中村石廈村，導致部分樓棟在管道氣尚未完工的情況下已「斷氣」近兩個月，且居民的日常生活未受任何備套方案保障。有居民直言現在大人都洗冷水澡，在疫情下萬一感冒麻煩就大了。



據奧一網報道，為徹底解決城中村用氣安全隱患，提高城中村管道氣點火率，福田區早前下發《福田區提高城中村管道氣點火率及全面清理液化石油氣鋼瓶行動方案》等文件，要求城中村杜絕管道氣與瓶裝氣混用；而根據《深圳市燃氣條例》規定，深圳市燃氣管道覆蓋該區域後，應當停止使用瓶裝燃氣。於是，福保街道辦根據這些規定要求石廈村禁止瓶裝燃氣進村。

不過初衷雖好，但規定始終為居民帶來不少麻煩。有石廈村商舖老闆表示，現時各出入口都擺放了告示牌，一旦有燃氣公司送瓶裝氣進村，安保人員便會攔下，然而該街道辦並沒有為受影響的居民準備備套方案，這讓居民非常不滿。家住石廈東村295棟的陳女士表示，他們非常支持全面覆蓋燃氣管道一事，但是該樓棟的天然氣設備已安裝好一段時間，燃氣集團的施工隊卻遲遲未來接駁主管，導致住戶近兩個月都無法使用燃氣，所有人苦不堪言。

瓶裝氣管道換成了管道氣設備後卻仍沒有燃氣。 （奧一網）

同棟的范先生亦透露，福保街道在今年5月下達通知指該要安裝天然氣設備，以後禁止瓶裝氣進村，且跟眾人表示預計5月底就能供氣，結果到6月中旬，將瓶裝氣管道換成了管道氣設備並預約點火後，深圳燃氣集團的工作人員入戶點火時卻發現沒有燃氣。他無奈地表示，居民的需求很簡單，就是日常的用水用電用氣，可是不讓瓶裝氣進村又遲遲沒有通氣下，他們現在一日三餐只能用電磁爐做，家中老人和小孩每日只能用熱水壺燒水洗澡，大人更都洗冷水澡。他強調，現時正值疫情期間，他最怕因為洗冷水澡而導致感冒。

另外，范先生還透露，有住戶為用上燃氣而鋌而走險，在沒有新裝管道氣燃氣灶和熱水器前用了一陣子「黑煤氣」，但是在更換後就再也用不上，而新的燃氣灶和熱水器現在還沒用上就已開始積灰。雖然起初對街道辦「一刀切」的做法十分不滿，但現在他和其他住戶更多想的是盡快讓生活回到正軌，可是在與深圳燃氣集團多次交涉後，客服的回應都是會盡快解決，最後卻不了了之。

目前，石廈村的困境仍在持續，深圳燃氣集團僅表示會督促施工方盡快解決。