深圳賽格大廈樓頂天秤安裝完畢　將盡快拆除桅杆解決晃動問題

今年5月，深圳賽格廣場大廈連日出現晃動，深圳賽格集團為安全起見封樓檢查。本月中旬，專家組終查明原因，認為是大廈頂部的桅杆風致渦激共振所致，只要拆除桅杆就可以有效解決大廈有感振動問題。

《南方都市報》昨日（27日）報道，大廈樓頂天秤（內地稱「塔吊」）已經安裝完畢，隨後將運輸施工材料。



報道指，工程負責人表示，前期的準備工作是最耗時的部分，天秤安裝完成後，將運輸保障拆除工作的材料，桅杆拆除工程耗時不會太長，並將同步開展損傷修復工程。

自5月18日，賽格廣場大廈連日出現晃動。經過檢測、監測、試驗和分析論證，並經多方覆核、鑑定，專家判家賽格廣場大廈在設計荷載範圍內和正常使用情況下主體結構是安全，可繼續使用。

此外，專家組通過技術調查、環境和設備運行調查與測試，排除了地鐵運行、周邊工程施工或爆破、空調機組運行等影響因素。通過對風致振動與結構累積損傷的重點分析，認為是桅杆風致渦激共振和大廈及桅杆動力特性改變的耦合，造成賽格廣場大廈的有感振動。

為解決大廈有感振動問題，專家組建議實施桅杆拆除工程，修復結構局部累積損傷。專家組認為，拆除桅杆可以有效解決大廈有感振動問題，桅杆原有的防雷、航標功能可在桅杆拆除後在樓頂重新佈設。

深圳賽格大廈拆除桅杆 周邊道路設圍板 商戶搬至臨時安置區