深圳神漫畫惡搞東京奧運　卸鑊排球、地鐵單槓　打工仔笑中有共鳴

2020東京奧運會如火如荼進行著，身為專業觀察深圳多年的微時光，我們師承奧運精神，精心打造了深圳人奧運衝金圖鑑，相信在座各位輕輕鬆鬆就能取勝。金牌？拿來吧你！



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看了這些深圳人奧運項目，你有沒有發現，嚯，辦公室裡比賽划水和摸魚，躺著都能拿工資就是勝利；半夜不睡覺，玩手機打遊戲爭當熬夜冠軍……

至於在看似不佔優勢的項目裡，反轉一下比賽內容，你依然可以輕鬆獲勝。比如髮量少？沒關係！在比賽脫髮的項目裡你就是永遠的king。被基金抄了家？別洩氣！參加一下基金跳水運動，你就是打工界郭晶晶。

調侃歸調侃，以上項目純屬虛構。但如果能讓生活中因為競爭、因為內鬥而緊繃的你，感到一絲好玩和輕鬆，那這屆深圳人趣味奧運也就獲得了圓滿的成功。感謝各位的參與，咱們三年後再見！

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