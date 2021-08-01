新冠肺炎｜河南鄭州增12宗本地個案　10萬人連夜檢測今停接種疫苗

在河南鄭州遭受暴雨侵襲之際，當地的新冠疫情亦不容忽視。國家衛健委公布，內地昨日（7月31日）新增75宗確診病例，在53宗本地個案中，鄭州佔12宗。

鄭州市疾控中心主任王松強介紹，鄭州市本次疫情與南京、張家界、成都等地相比，傳播速度特別快，病毒載量高，且主要發生在醫院內部。他提醒市民應做好個人防護，自覺遵守防疫措施。



鄭州市連夜展開全民核酸檢測。（新華社）

鄭州市昨日召開新冠肺炎疫情防控新聞發布會。王松強介紹，截至昨日傍晚6時，共報告28宗新冠肺炎感染者，其中11人為確診病例，17人為無症狀感染者，尚未出現重症病例。與南京、張家界、成都等地新冠疫情相比，鄭州市的疫情傳播速度特別快，多數病例病毒核酸檢測ct值較低，意味病毒載量高，可能面臨的轉陰時間較長，並主要發生在醫院內部，波及人群包括清潔人員、醫護人員，呈現局部播散狀態。

《健康時報網》報道，河南省衛健委根據疫情防控應急處置預案，從鄭州市15間醫院抽調2300名醫護人員，組成數百個核酸檢測隊伍，連夜在當地展開核酸檢測。隨行的疫情防控指揮人員表示，如果無意外，當晚至少要對封閉區、封控區、防控區等3個地區，共10萬人以上的居民完成核酸檢測。

自今日（8月1日）起，鄭州市會暫停轄區內新冠疫苗接種工作，集中展開全民核酸檢測，具體恢復疫苗接種時間另行通知。然而，不少市民仍一早趕到接種門診，排隊等待接種新冠疫苗，其中經開區明湖社區衛生服務中心的相關通知顯示，早上8時開始接種，尚有400人份的新冠疫苗，打完為止。此外，從鄭州機場乘機出發，或在鄭州各客運站、高鐵站出行的旅客，須持有48小時內核酸檢測陰性證明。