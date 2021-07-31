新冠肺炎｜鄭州爆疫衛健委主任免職　將全員檢測市民非必要不離開

河南鄭州在周五（30日）通報新增一宗本土無症狀感染者後，徐立毅在周六（31日）的全市疫情防控工作緊急會議上透露，這次疫情傳播快、散發性強，除了上述病例外，鄭州已再發現多宗疑似病例，防控形勢十分嚴峻。

鄭州新冠肺炎疫情防控領導小組辦公室在周六發布通告，宣布自即日起市民非必要不離開鄭重，並且迅部速展開全員核酸檢測。鄭州現已調整風險等級，二七區共三處地區被調整為高風險及中風險。

另一方面，最新消息指出，鄭州市衛健委主任付桂榮，以及鄭州市第六人民醫院黨委書記馬淑煥均被免職。



據介紹，鄭州市二七區在周五的例行檢查時，發現一人核酸初篩陽性，後經市疾控中心復核，認定為無症狀感染者，已送往鄭州市第六人民醫院隔離治療。鄭州市委宣傳部表示，目前已將調查到的密切接觸者及次密接者落實集中隔離醫學觀察，核酸檢測均為陰性，同時患者的居住環境、所乘電梯、樓道、外環境已采樣檢測，並按相關規定進行終末消殺，進一步的流行病學調查工作還在進行之中。

「封城」通告則提到，鄭州市第六人民醫院實行閉環管理，停止診療工作，該院在家輪休的工作人員，要居家等候不外出，並立即向所在社區（村）、單位報告，配合落實核酸檢測、醫學隔離觀察14天措施。此外，自7月16日以來，凡進出該院的人員，亦要立即報告、檢測、隔離。

通告要求即日起，鄭州市民非必要不離開，確需離開需持有48小時內核酸檢測陰性證明，並全市減少人員聚集，停止非必要聚集活動，原則上不舉辦大型群眾性活動。同時，新鄭機場、高鐵東站、鄭州火車站等交通樞紐，全市各居民小區、賓館酒店等住宿功能場所、室內密閉公共場所等將恢復查驗鄭州健康碼。