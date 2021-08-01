鄭州疫情｜省級定點醫院爆疫　武漢抗疫醫生：院內感染控制有疏漏

在河南鄭州遭受暴雨侵襲之際，當地的新冠疫情亦不容忽視。鄭州昨日（7月31日）新增12宗確診病例及20宗無症狀感染者。

此次疫情主要發生在鄭州市第六人民醫院內部（以下簡稱鄭州六院），涉及人群包括清潔工、醫務人員，呈現局部散播狀態。

一名曾全程參與武漢抗疫的醫生表示，鄭州六院多人受感染，說明了醫院的院內感染控制存在一定的疏漏。



鄭州市連夜展開全民核酸檢測。（新華社）

鄭州市疾控中心主任王松強表示，鄭州六院是境外入境人員定點收治醫院，這次疫情主要發生在該醫院內部，涉及人群包括清潔工、醫務人員，呈現局部散播狀態。他還表示，此次疫情發生，既有暴雨給院感控制方面帶來的不利影響，也暴露出少數醫院在落實院內感染控制方面存在一定的漏洞。

自從去年年初新冠疫情發生後，鄭州六院就成為河南省新冠肺炎定點救治醫院。疫情期間，該院收治了鄭州一半以上的確診患者。2020年10月，在河南省抗擊新冠疫情表彰大會上，鄭州六院黨委書記馬淑煥被評為「河南省抗擊新冠肺炎疫情先進個人」，鄭州六院重症醫學科也被評選為先進集體。

內媒《極目新聞》報道指，根據鄭州市疾控部門發布的前6宗感染者流調情況通報，這6宗感染者的行動軌跡存在交集，其中5宗的交集正是鄭州六院。第一宗感染者周某某於7月30日轉運至鄭州六院隔離治療，與另外4人在鄭州六院發生了交集。

一名曾全程參與武漢抗疫的醫生表示，目前在國內部分地區傳播的Delta變種病毒的傳播性非常強，如果周某某感染的是該種病毒，該病毒是有可能在一天的時間內感染20多人的。根據公布的流調情況，有可能是鄭州六院的清潔工接觸到周某某的物品後被傳染，隨後又將病毒傳染給同事或其他人，造成病毒短時間在院內快速傳播。

該醫生又認為，周某某作為第一個被查出的感染者，肯定會有一個感染來源，現在她的感染源頭未確定，急需調查確認。同時，鄭州六院內發生如此多的人被感染新冠病毒，說明了醫院的院感控制存在一定的疏漏。