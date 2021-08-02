吳亦凡被刑拘｜紐約時報：中國「#MeToo」運動向前一步？

7月31日，北京朝陽警方發布消息，吳亦凡因涉嫌強姦罪，已被依法刑事拘留，事件轟動中國社會。

美媒《紐約時報》的報道稱，人們對都美竹源源不斷的支持表明，中國剛剛興起的「#MeToo」運動仍在繼續發展。



內地女學生都美竹指控吳亦凡誘姦未成年人：

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《紐約時報》中文版相關報道的標題為「吳亦凡涉強姦被刑拘：中國『我也是』運動向前一步？」報道指，吳亦凡在中國是因「#MeToo」指控而被拘留的最著名的人物。

報道又指，儘管中國政府對激進主義和異見人士有嚴格限制，但人們對都美竹源源不斷的支持表明，中國剛剛興起的「#MeToo」運動仍在繼續發展。都美竹發聲後，她的支持者蜂擁至幾個品牌的社群媒體頁面上，威脅稱如果他們不放棄與吳亦凡的合作，就會進行抵制。這一行動很快迫使這些公司與吳亦凡劃清了界限。

報道稱，事件在中國引發了一場關於受害者羞辱、性同意和工作場所濫用權力等問題的激烈辯論。在「#MeToo」運動全球化之前，這些概念很少出現在中國的主流討論中。

現居紐約的女權活動人士呂頻表示，吳亦凡被拘留是中國「#MeToo」運動向前邁出的重要一步。呂頻說：「不管警方的動機是什麼，僅僅是他被拘留這個事實就意義重大。」

呂頻又表示，過去三年裡，很多知名人士都面臨過「#MeToo」運動的指控，但他們都沒事。現在有了吳亦凡，「#MeToo」運動終於扳倒了在中國有實權的人，這表明無論你權力多大，強姦都是不可接受的。