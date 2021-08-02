吳亦凡被刑拘內幕曝光　吳母報警追擊都美竹竟變「大義滅親」

北京市公安局朝陽分局7月31日突然通報，藝人吳亦凡因涉嫌強姦已遭刑事拘留，現正在調查中。

內媒《極目新聞》報道披露，吳亦凡此前斬釘截鐵否認指控，如今卻出現事態大反轉，關鍵疑是吳亦凡母親針對都美竹的主動報警，令案件進入警方調查程序，也被網民譏為「大義滅親」。



吳亦凡和指控他的都美竹，最初都各說各話，據新京報採訪朝陽警方報道，都美竹儘管指吳亦凡涉及性罪行，但她本人和其他自稱是受害者的人，根本還沒有聯絡警方報案，因此警方原本無從深度介入。

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然而7月14日，誤以為是都美竹向自己「敲詐勒索」的吳亦凡母親向警方報警。22日當晚的情況通報中，北京市公安局朝陽分局提到，針對網民舉報的「吳某凡多次誘騙年輕女性發生性關系」等行為，他們正在調查中。

而調查結果，就在7月31日最新的那則通報裏塵埃落定——吳亦凡涉嫌強姦罪，已被依法刑事拘留。報道所述，這是吳亦凡案突然翻轉的導火線。

中國官方集體發聲要求嚴懲吳亦凡後，此前公開發文支持吳亦凡的幾位公眾人物也紛紛和其割席。8月1日凌晨，編劇六六最先發文向公眾道歉，稱自己是公眾人物，要修德修口，多讀書多學習，並警示兒子「凡走過必有痕跡，不可遊戲人間玩弄情感」。為此，她還「自罰封閉微博半年」。

除編劇六六外，當初在吳亦凡小G娜事件時期，發文力挺吳亦凡的還有中國知名藝術人蘇芒與馬薇薇。三人的微博帳號都被禁言，其中馬薇薇用另外帳號發布道歉影片。至於蘇芒雖然暫未發文道歉，但在被金眼前，私底下已悄悄刪除昔日力挺吳亦凡的博文，只留下了兩條日常動態。