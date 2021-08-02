吳亦凡被刑拘｜粉絲出謀獻策揚言挖隧道劫獄　官媒籲追星保持理智

北京警方上周六（7月31日）晚發布通報稱，吳亦凡涉嫌強姦罪被刑拘，網傳更指他涉嫌迷姦、毒品、群交等9大罪，引起各界譁然。不少網民都認為，雖然吳亦凡未被定罪，但警方刑拘說明已經掌握決定性證據。

然而，距離吳亦凡被通報刑拘不足12小時，不少粉絲仍無法接受自己偶像涉嫌犯罪被刑拘一事。網上流傳多張粉絲群聊天記錄，粉絲們都討論如何解救吳亦凡，包括帶鏟挖隧道劫獄，甚至想「一換一」，自己坐牢以換取吳亦凡出獄。



《三言財經》報道，吳亦凡被刑拘後，微博上「吳亦凡超話」、「李嘉恆（吳亦凡原名）超話」先後被禁止使用，但一眾粉絲未有放棄，陸續開通多個與吳亦凡相關的超話繼續討論。粉絲瘋狂發文表達對吳亦凡的支持，比如想湊錢買機票去救人，有人因為吳亦凡被刑拘然後崩潰、抑鬱，有人則認為自己沒有保護好吳亦凡而難過。

除上之外，微博、QQ上亦出現多個「吳亦凡救援群」，有粉絲想劫獄，或用自己坐牢換取吳亦凡出獄。據網傳聊天記錄截圖，有「真愛粉」甚至在群組內出謀獻策，獻出「攻陷俄羅斯、歐洲，創建吳亦凡聯合國」的計謀，又聲稱中國警察及解放軍加起只有500萬人，但吳的粉絲有5000萬人，「完全可以救出來」。

事實上，不少「吳亦凡救援群」的粉絲主要做兩件事，其一是污名化涉事女生，不斷發表吳亦凡的桃色事件都是「你情我願」的相關言論；另一種則是喊各式各樣的救援口號，比如瘋狂發出「怎麼救哥哥」、「我要是能救出哥哥，願意把我的身體獻給他」等，或不斷重覆吳是頂流，其他明星比不上，強調他目前只是刑拘、涉嫌，未被定罪。

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吳亦凡被刑拘後，多間官媒先後發布評論文章。《人民日報》表示，外國國籍不是護身符，名氣再大也無豁免權，觸犯法律就要受到制裁，人氣愈高愈要檢點自律，愈當紅愈要遵紀守法；《法制日報》評論稱，「吳亦凡事件」不再是沾染桃色氣息的娛樂八卦，是涉法事件，法律面前人人平等，正義面前沒有「頂流」；中國長安網亦在微博發文稱，在中國的土地上就要遵守中國法律。

央視網發表評論《吳亦凡一案，該讓某些走火入魔的粉絲清醒了！》，指出近年來娛樂圈出現極端的「飯圈文化」，部分年輕人為了追星耗費巨大的人力、財力、精力，更為了「捍衛愛豆」令網絡暴力事件頻現，如此極端現象都讓追星變味，價值觀失準，公序良俗和社會倫理被拋諸腦後，甚至涉嫌違法，呼籲大家追星應該保持理智，不能迷失自我、誤入歧途，異變為腦殘粉。