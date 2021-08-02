吳亦凡涉強姦被刑拘遭全網封殺　都美竹深夜發文吐露心聲

近日，內地知名藝人吳亦凡因涉嫌強姦被北京警方刑事拘留。早前爆料吳亦凡「選妃」式誘姦未成年人的19歲女孩都美竹深夜疑就此事在其微博小號上更新一條動態。



8月2日，都美竹在微博小號更新了一條動態，寫道：「唉，睡不着了」，文末還附上省略號。看得出都美竹內心似乎也有一些波瀾。

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評論區中，很多網友紛紛發聲鼓勵和安慰她。之後，都美竹下場與粉絲互動。有粉絲問：「為啥啊，姐姐」，都美竹答：「說不上來，心裏不是滋味」。

另有網友寫道：「感覺人的一輩子看着彷彿很漫長，但是又不可預測，我們都要珍惜身邊人，健健康康就好」，都美竹回應「嗯」，還附上了一顆心的表情，可見她對於這個說法比較認同。

還有網友評論：「睡覺吧，他已經徹底完蛋了，這也並不是你的錯，他自作自受。不必感到任何的不適」，都美竹則回應了一個用標點符號拼成的哭臉表情。

都美竹曝光吳亦凡誘姦未成年女性後，知名女團成員也爆料自己和吳亦凡交往細節：

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也有網友表示，「姐姐，你真的很勇敢，無論你曝光他的本意如何，你真的真的很勇敢，無論他的結局如何，都是他自己應該承受的，如果不是你，也許會有更多女孩子受傷，如果不是你，他也許也會被其他女孩子曝光，所以你沒必要同情他，以後的生活好好過吧。」

不久後，都美竹小號又點讚了一條她大號在7月2日發布的動態：「我太想早睡了，不想熬夜，想住在海底，想住在太空。」

據悉，北京市公安局朝陽分局官方微博7月31日晚通報，針對網絡舉報的「吳某凡多次誘騙年輕女性發生性關係」等有關情況，經警方調查，吳某凡（男，30歲，加拿大籍）因涉嫌強姦罪，目前已被朝陽公安分局依法刑事拘留，案件偵辦工作正在進一步開展。

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對此，官媒《人民日報》評論稱：外國國籍不是護身符，名氣再大也沒有豁免權，誰觸犯法律誰就要受到法律制裁。請記住：人氣越高越要檢點自律，越當紅越要遵紀。

中共中央政法委表示，「在中國的土地上，就要遵守中國的法律。不枉不縱，以事實為依據，以法律為準繩！」

內地律師吳法天表示如查證屬實，強姦罪會被處3年至10年有期徒刑。如涉嫌未成人或者人數眾多，可能會被加重處罰，姦淫不滿14周歲幼女從重處罰，強姦婦女情節特別惡劣的，可處10年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑。至於最後會判什麼刑罰，判多久，就要看吳亦凡請來的辯護律師的能力了。

另外，吳亦凡是加拿大藉，但是根據屬地管轄原則，只要在中國境內犯罪的都適用於中國法律。