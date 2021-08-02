河南暴雨｜全省共302死50失蹤　鄭州地鐵及京廣路隧道共20死

河南於7月中下旬遭遇暴雨，人命傷亡嚴重。據河南省政府防汛救災新聞發布會今日（2日）通報指，自7月16日以來截至8月2日中午12時，河南省因災遇難302人，50人失蹤。其中鄭州市遇難292人，失蹤47人；新鄉市遇難7人，失蹤3人；平頂山市遇難2人；漯河市遇難1人。



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鄭州方面，因洪水、泥石流導致189人遇難；因房屋倒塌導致54人遇難；因地下室、車庫、地下管廊等地下空間溺亡39人，其中包括地鐵5號線14人遇難，京廣路隧道6人遇難；另有其他遇難者10人。

鄭州的遇難者地域分布方面，鞏義市遇難64人、滎陽市58人、新密市46人、登封市12人、新鄭2人、上街區2人，共遇難184人；市內五區和四個開發區共遇難108人。

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據統計，截止8月2日中午12時，全省共有150個縣（市、區）、1663個鄉鎮、1453.16萬人受災。全省組織緊急避險93.38萬人，轉移安置最高峰值147.08萬人；倒塌房屋3萬戶、近9萬間；農作物受災面積872萬畝，絕收面積380萬畝，直接經濟損失1142.69億元人民幣。

值得一提的是，鄭州市政府副秘書長張江濤7月29日曾通報稱，河南在水災中的死亡人數為99人。時隔數日，突然暴增至302人，引發關注。