吳亦凡被刑拘｜粉絲揚言劫獄　人民日報：畸形飯圈文化必須根治

7月31日，北京朝陽警方發布消息，吳亦凡因涉嫌強姦罪，已被依法刑事拘留，事件轟動中國社會。

官媒《人民日報》今日（2日）發表評論文章稱，畸形「飯圈文化」毒害青少年，到非治理不可的時候了。

此外，中國電影家協會、中國音樂家協會、中國電視藝術家協會於同日分別就事件發聲。



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《人民日報》的文章題為「為『偶像』底線都不要了？如此畸形的『飯圈文化』必須根治」。文章稱，吳亦凡被刑拘後，在一些所謂「粉絲」群和網絡話題下，有人竟然商討組團探監、救人等，畸形「飯圈文化」毒害青少年，到非治理不可的時候了。

文章稱，防止畸形「飯圈文化」的毒害，這次一定要拿出治本之策。治理畸形的「飯圈」文化，必須從一些「操盤手」治起，包括「粉頭」（粉絲團的頭目）、互聯網平台和企業等。

文章又稱，隱藏更深的是背後的一些資本，他們眼中只有利益，對藝人劣跡睜隻眼閉隻眼，甚至幫忙遮掩，風波過後仍將種種資源奉上，成為畸形「飯圈文化」的金主。

文章最後稱，要正告畸形「飯圈文化」的那些背後推手們，早些迷途知返、改正錯誤，盲目追逐流量、只做利益收割、無視公益公德，不僅最終可能顆粒無收，可能還要賠得傾家蕩產。

中國電影家協會表示，明星的光環絕不是遮羞布和保護傘，無論是誰，一旦觸碰法律和道德底線，都必將受到法律的制裁和社會的懲戒。德不配位的明星如同空中泡沫，飛得再高，膨脹再大，也終會破滅。

中國音樂家協會指出，「我們真誠呼籲廣大音樂工作者以吳亦凡事件為警示，堅持把崇德尚藝作為一生的修行，遵紀守法、以德養藝；堅持與時代同步伐，大力弘揚和踐行社會主義核心價值觀，講品位、講格調、講責任；堅持用明德引領風尚，自覺承擔起培根鑄魂的神聖職責，爭做有信仰、有情懷、有擔當的新時代音樂工作者。」

中國電視藝術家協會稱，所謂頂級流量、粉絲後援、外籍身份都不具備為所欲為的特權，絕不是違法失德的護身符。近期，中國國家管理部門和行業組織屢發條文，嚴格電視和網絡視聽領域從業人員行為準則，絕不為違法失德藝人提供出鏡發聲的機會，表明了對一切失德失範行為「零容忍」的堅決態度。