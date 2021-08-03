吳亦凡粉絲要劫獄「救出哥哥」　內地追星文化為何成眾矢之的？

7月31日北京警方報稱，吳亦凡因涉嫌強姦罪遭刑拘，網傳他涉嫌迷姦、毒品、群交等9大罪，雖然吳亦凡未被定罪，但不少網民都認為，警方刑事拘留說明已經掌握決定性證據，他要入監服刑的機率很高。

但不少吳亦凡粉絲認為還未定罪，堅信自己偶像的清白。網上流傳未獲證實的粉絲群聊天記錄，根據截圖許多粉絲表示願意自己「坐牢換吳亦凡」出獄，並提到解放軍和警察加起來只有500萬，但吳亦凡的粉絲有5000萬（微博粉絲數），還有一套完整的劫獄計劃：先在北京集合、帶鏟子挖隧道等，央視、《人民日報》因此批評要矯正畸形的追星文化，重批「吳亦凡一案，應該讓某些走火入魔的粉絲們清醒了！」

近年來，內地的「飯圈」（粉絲群體組成的圈子）時常被點名批評，當中集資、打榜、人肉、撕番、出征等引發許多網友反感，官方亦出手整頓。粉絲文化的背後與中國娛樂圈資本、社群平台為「流量至上」不無關係，形成內地特殊的追星文化。

「哥哥只有我們了」：粉絲情緒怎麼產生的？

「飯圈文化」根植於日韓的追星文化，移植到內地發生許多「水土不服」的情況。偶像經濟背後有大量的資本投入以及粉絲群體的投入，不論是金錢還是時間，形成一股龐大的社會力量更有可能影響到政治，以現在全球最紅的韓國團體BTS（防彈少年團）為例子，他們報名特朗普的聚會缺席成為「粉絲力量影響政治的象徵」。

明星的粉絲在網絡時代也成為一種凝聚力更強的身分標籤，更有專屬的名字，如吳亦凡粉絲自稱「梅格妮」、鹿晗粉絲自稱「蘆葦姊姊」，香港當紅團體Mirror粉絲自成「鏡粉」，每個成員粉絲也有單獨的名字。

7月7日，MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）生日，「神徒」（Anson Lo粉絲）在尖沙咀天星碼頭外的大型廣告板前打卡留念，不同於內地，香港對粉絲文化較沒有嚴重的負面標籤。（盧翊銘攝）

而隨著內地經濟的增長，文化娛樂也快速發展，養成系偶像TFboys開啟「控評」的傳統（在特定的文章下面或是平台，用粉絲的集體力量控制評論區呈現偶像正面的觀點或做宣傳，類似洗版）、從韓國歸國後颳起旋風的鹿晗粉絲眾多，開啟新浪微博第一個粉絲超話（以某話題或某明星為中心，讓粉絲訂閱交流的地方），此次擁有超過342萬粉絲追蹤，發文量約450萬篇，總瀏覽次數高達1448億閱讀量的吳亦凡超話被封，也被視為官方釋出的一種整治飯圈文化的訊號。

控評、超話積分等制度讓粉絲之間，形成一種攀比的風氣。有數千萬的明星賦予「頂流」封號，成為廣告商、娛樂圈的寵兒，而粉絲自發性的點讚、每天在微博超話簽到、在各大排名打榜等，已顯示自己明星的「價值」。

透過與別家粉絲吵架、控評看誰厲害等彰顯粉絲「能打」，對於批評明星的教授、學者或網友辱罵，值得一提的是，同樣承襲自日韓娛樂圈，也出現專門攻擊特定明星的「黑粉」或佯裝粉絲的「批皮黑」出現，在匿名且總數龐大的內地網絡環境形成「指哪打哪」有巨大出征力量的「飯圈文化」。

微博即使置頂了要大家「理智追星」，粉絲攀比排行的情況仍在，更貢獻巨大的流量。（微博截圖）

而在這些背後，也有娛樂圈資本操作的因素。給明星競爭對手編黑料傳播、買新聞、買視頻號做宣傳、買水軍充當粉絲等。有時候，更成為戲劇、商品宣傳手段，由於粉絲爭吵不論是稱讚或辱罵都可以換來大量的留言數和討論量，成為明星或戲劇作品的免費宣傳和數據，更成為談廣告的籌碼，熬夜為「偶像」打榜或是購買大量代言產品，攀比誰買得多，成為內地飯圈的常態。

今年選秀節目《青春有你3》出現粉絲為了要贊助商瓶蓋QRcode投票而倒牛奶的事件，節目被叫停，「飯圈」行為也屢次被官媒抨擊，但明星身上背負超過20個以上代言，要求粉絲購買到一定數量才可以「解鎖粉絲福利」等鼓勵粉絲購買、簽到、打榜的商業行為仍在，粉絲在過程中得到一種為偶像奉獻，偶像「只能靠我們了」的心態。

此外，觀察輿論場，近年有許多微博KOL、微信公眾號以截圖粉絲的言論嘲諷批評賺取流量，卻對於背後的娛樂圈資本、平台責任等避而不談，又甚或是雙標：對不同明星採取不同的態度，更加深了粉絲保護「偶像」的心理。甚至認為其他所有的批評聲音，都是「對家」(競爭對手)明星背後的資本公關。

吳亦凡遭刑拘後，也有粉絲表態願意等他，因為他仍是「頂流」有無可替代的商業價值，此說法遭到官媒批評。（微博@Mr_吳亦凡工作室）

但「無事不扯飯圈」也使許多追星粉絲感到氣餒，因為粉絲文化並非全是負面標籤，為了明星做公益、認真向上的粉絲也非少數。此外，對於粉絲群體龐大的「流量明星」（指粉絲群體特別多的明星，但在內地隱含德不配位的負面標籤），部分粉絲言論被放大檢視、網民跑去超話鬧場、甚至假扮粉絲發言等，都使許多「追星女孩」感到心寒。

以此次吳亦凡的事件為例，也有許多粉絲強調一有罪證就會「脫粉」（不再喜歡該明星）也有部分粉絲聲援都美竹，但在「粉絲都是腦殘」的輿論環境下，摘取極端言論嘲諷也成為內地罵飯圈「政治正確」及帶來點閱率（流量）的「財富密碼」。

「飯圈文化」背後資本、平台責任與信息繭房

《人民日報》在題為「為『偶像』底線都不要了？如此畸形的『飯圈文化』必須根治」的文章，除批評吳亦凡被刑拘後，「粉絲」群和網絡話題下商討組團探監、救人等的畸形「飯圈文化」需治理外，也提到要拿出治本之策，必須從「操盤手」、「粉頭」（粉絲團的頭目，有些是公司的職業粉絲）、互聯網平台和企業等背後的資本整治起，有分析認為娛樂圈將迎來大整頓。

網上流傳的帝吧和飯圈女孩的宣傳圖片，帝吧和粉絲出征都被網民抨擊「寸草不生」。（網上圖片）

而針對網絡的飯圈亂象，中共中央網信辦目前正在進行「飯圈」亂象整治行動，預計在8月15日結束，重點打擊誘導未成年人應援集資、粉絲互相攻擊、粉絲攀比炫富、網路水軍、製造話題干擾輿論等5類「飯圈」亂象。新浪微博管理員也快速表示吳亦凡涉案消息以來，微博已經關閉錯誤導向超話（超級話題）108個，解散違規群組789個，禁言和永久關閉帳號共990個。

但究竟成效如何? 什麼方法治理才有效？各界看法不一。細究近年網絡輿論場，可以時常看到「ＸＸ界不要飯圈化」一詞，但網絡時代，受限於資訊的接收來源產生的「信息繭房」（Information Cocoons）也出現政治學者飯圈化、微博KOL飯圈化，國家飯圈化等現象。

因不同的網絡身分、價值認同而出征異己的情況增加，「飯圈化」其實不只限於飯圈，揭示的也是網絡生態的改變和社群平台、廣告商「追求數據」的態度。而在這當中追求流量至上的媒體、KOL、平台等透過不同圈層的爭吵賺取知名度或利益，成為這種網絡生態的幫兇。