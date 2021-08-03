北京發現本土病例多個小區封閉　官方指「不惜代價」確保首都安全

江蘇南京的新冠肺炎疫情持續爆發，至今更已波及15個省區市，造成多達數百宗本土確診病例。

首都北京在周一（2日）召開疫情防控工作領導小組會議，調度疫情處置工作，研究進一步從嚴從緊做好首都疫情防控的措施，市委書記蔡奇、市長陳吉寧都有出席。

會議強調全市上下要進一步警惕起來，「嚴防死守、不惜代價」，從嚴從緊抓好首都防控工作，堅決阻斷病毒傳播渠道，嚴防疫情擴散蔓延，確保人民群眾生命安全和身體健康，確保首都安全。



2021年8月2日，進京人員在北京南站進行健康監測。（視覺中國）

官方傳媒報道，會議提出要全面升級首都國際機場、大興國際機場防控措施，嚴控中高風險地區人員進京，對出現病例地區的人員限制進京，並暫停來京航班、列車、客車班線。同時，要強化進京通道管控，鐵路、民航和公路檢查站嚴格查驗。

此外，會議亦要求要落實「誰申請、誰負責」、「誰審批、誰負責」，嚴格進出京管理。北京的黨政機關和國有企事業單位人員，原則上不得前往中高風險地區所在市，北京本土病例住所及單位所在街道和單位人員亦原則上不出京。

另一方面，北京要加強旅遊管理，旅行社和在線旅遊企業不得開展在京人員赴中高風險地區所在市旅遊和自由行（機票+酒店）業務，不接待有中高風險地區所在市旅居史的人員來京旅遊或為其提供來京自由行業務；嚴格控制公園景區人流規模，落實「限量、預約、錯峰」要求；酒店、賓館、民宿等場所嚴格執行掃碼、登記、體溫檢測等防控措施，嚴控商業演出會議培訓等聚集性活動。

另據北京衛健委最新通報，北京在周二新增1宗京外關聯本地確診病例，患者居住在海淀區一個小區，臨床分型為普通型。內地傳媒透露，現時該小區及周邊5個小區，都已實行封閉管控，居民只進不出。