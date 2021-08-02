新冠肺炎｜全國31省市籲非必要不離市　嚴控中高風險地人員進京

國家衛健委公布，內地昨日（1日）新增98宗確診病例，在55宗本土個案中，有40宗是來自江蘇，情況令人憂慮。為防控疫情進一步擴散，全國共31個省市發布出行提醒，如非必要不出省、不離市，或減少出省、出市。



以本次疫情最為嚴重的江蘇為例，南京先已發布「非必要不離寧（南京）」的通知；自7月30日起，停止鐵路南京南站和南京站臨時核酸檢測點現場檢測服務。江蘇揚州市呼籲民眾如非必要不要離開揚州主城；自7月29日起，對通過揚州轄區內鐵路、公路、機場等交通站場離開揚州的主城區的旅客，須憑健康碼綠碼，並持有48小時內核酸檢測陰性證明；的士、網約車嚴禁跨揚州主城區運營。

江蘇南京爆發新冠肺炎疫情：

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首都北京昨日起提升進京管控等級，嚴控中高風險地區人員進京，對出現病例地區的人員限制進京，強化進京通道管控，鐵路、民航和公路檢查站嚴格查驗。目前，北京多個檢查站正嚴查進京人員，若有過中高風險地區行程，需提供健康碼綠碼和72小時內的核酸檢測陰性證明，若無法提供或存在其他不符合防疫要求的情況將會勸返。目前，若行程軌跡中包括鄭州、南京、張家界等地，都屬於進京受管控的範圍。

廣東省昨日亦發出提醒，民眾要減少跨省流動和聚集活動，不到中高風險地區，非必要不出省，非必需不出境。若在外地外省尤其是中高風險地區來粵返粵人員，應第一時間向所在單位、居住地社區(村)和屬地疾控機構報備，報告健康狀況，並配合落實好防控措施。

據國家衛健委公布，內地昨日新增98宗確診病例，其中55宗為本土病例，分別為江蘇40宗，湖南7宗，北京、湖北各2宗，山東、河南、海南、雲南各1宗，餘下43宗為境外輸入病例。截至目前，內地現有確診病例1091宗，累計報告確診93103宗，4636人病亡。