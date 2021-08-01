新冠肺炎｜湖南常德桃花源景區：9場演出777名觀眾屬高風險人群

湖南常德市一名節目編導確診感染新冠肺炎。今日（8月1日），湖南常德市桃花源旅遊管理區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部發布通告稱，在7月25日、26日、27日於當地觀看9場《湘遇·桃花源》演出的777名觀眾屬於高風險人群。



通告稱，7月30日，銀川市發布了成都市確診病例密切接觸者張某某診斷為新冠肺炎確診病例的公告，張某某為常德市文旅投桃花源旅遊管理公司運營項目《湘遇·桃花源》的節目編導，在7月25日、26日、27日共計9場的《湘遇·桃花源》演出中，張某某均在現場工作。



經評估，觀看這9場《湘遇·桃花源》演出的777名觀眾屬於高風險人群。通告要求在上述時間、地點與確診病例可能有接觸或軌跡交叉的人員盡快就近進行核酸檢測，並及時向社區報備，配合社區做好相關疫情管控措施。

據早前報道，繼南京祿口機場和湖南張家界景區後，湖南常德穿紫河遊船成為第三個疫情擴散地點。截至7月30日，穿紫河遊船傳染鏈已關聯15名感染者，其中四川成都3人，湖南常德2人，湖南寧鄉3人，湖南株洲6人，湖南湘潭1人。在旅遊平台上，穿紫河遊船項目已暫停營業。

綜合《第一財經》等內媒梳理，南京疫情向外擴散的傳染鏈大致如下，3名大連遊客因為途經南京祿口機場被感染，到張家界後又感染了成都的幾名遊客，成都的遊客到常德後感染了本地的朋友，他們登上穿紫河三號遊船同遊穿紫河。成都遊客從常德坐飛機回四川，感染了成都天府國際機場航站區工作人員。