東京奧運｜一聲「國手」恐燒近9百萬收入　小S拜託廠商網友勿封殺

台灣女藝人小S（徐熙娣）在社交平台並將參加東京奧運會的台灣選手稱作「國手」，引發大陸輿論不滿，多個品牌隨即與其解約。小S的母親最新出面回應，稱小S拜託廠商和網友不要封殺她，對此，大陸網友態度迥異。



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綜合媒體8月3日報道，8月2日晚，小S的母親接受台媒採訪表示，「小S剛被我和他老公臭罵了一頓，她心情很沮喪，被廠商終止代言，出乎小S意料之外，我和她老公都覺得她這次支持這東京奧運太熱情，過於瘋狂。」

小S的母親說：「小S認為每一個運動員都很優秀，每一個運動項目都很棒，小S拜託廠商和網友不要封殺她，小S也希望廠商不要因為這個風波影響商品的銷售量。」

小S在此之前也向媒體回應風波表示：「先讓我靜一靜好嗎？」

此前8月1日，東京奧運會女子羽毛球單打決賽中，大陸選手陳雨菲2比1擊敗台灣選手戴資穎獲得金牌。戴穎姿摘銀後，台灣女藝人小S在社交平台Instagram發文稱「「雖敗猶榮，但我差點暴斃」，還將台灣選手稱作「國手」，引發大陸網友集體聲討。

隨後，小S代言的中國品牌「壽全齋」8月2日在官方微博發文，「國家利益高於一切，堅決擁護一個中國原則！壽全齋品牌即日起終止與徐熙娣女士（小S）的一切品牌合作。」

此外，小S女兒Elly許曦文也一併被品牌切割。

對於大S事件大陸網友態度兩極化：

聯合利華旗下內地品牌「Clear清揚」（台灣稱為「Clear淨」）在微博表示，感謝大家對清揚的關注，清揚和小S及Elly的合作皆已經到期。

服飾品牌JORYA也宣佈，「感謝大家對JORYA的關注，JORYA與Elly許曦文的合作已經到期結束」。

情趣用品品牌「大人糖」今年6月透過微博宣佈小S成為品牌代言人，8月2日也宣佈終止與小S一切品牌合作關係。大人糖稱堅持捍衛一個中國原則，堅決擁護祖國統一，堅決反對一切企圖分裂國家的言論和行為。​​​​有台媒指出，小S一夜至少損失超過3,200萬元新台幣（折合約889萬港元）。

不過對於小S的言論，大陸網友台獨則呈現兩極化趨勢，有熟悉小S性格的網友表示，「小S和康永哥是最不介意兩岸關係的人，經常說到自己的家鄉山東和上海，大陸的明星過去做客，兩位主持人也很熱情」、「台灣的選手也是中國的呀，叫國手沒毛病吧，難不成叫台手？」，有網友直接批評「都快成文字獄了。」

不過亦有網友表示，「又當又立的雙面人，國家面前無偶像，不管你是誰！台灣是中國的！這世界只有一個中國！」「大概率會發聲明道歉吧，畢竟人民幣香啊，老公的事業還需要她補貼。」