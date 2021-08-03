東京奧運｜戴資穎落敗獲「印度暖女」仙杜安慰　舊照揭更暖心真相

代表中華台北的「世界球后」戴資穎在東京奧運羽球女單金牌戰苦戰三局落敗，拿下銀牌，也創了台灣奧運女單新猷，賽後她被印度選手仙杜（Pusarla Venkata Sindhu）擁抱，忍不住爆哭，有網友發現，雖然在場上是對手，但其實大家私下都是好朋友，並貼出大家開心的合照。
仙杜暖心舉動獲讚 合照揭中日台等選手們私下都是好朋友（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+21
戴資穎在賽後發文表示，「本來對自己的表現還算滿意，後來辛度（仙杜）跑過來抱著我，捧著我的臉，告訴我：我知道妳很難受，妳已經表現的很好，只是今天不是妳的局。 然後把我擁在懷裡說：她都知道」。就是這個真誠的鼓勵，讓小戴直接爆哭起來，真的太難過了，「因為真的很努力了」。
網友也熱議「仙杜暖女」、「小戴辛苦了，仙杜真的好暖」、「好感動嗚嗚」、「仙杜人太好了」、「仙杜人正又暖」、「滿滿的溫暖文」，也有人貼出羽球女單前幾強合照，表示其實她們私下交情都不錯，見2019年世界羽聯年終賽晚宴時，小戴曾和中國選手陳雨菲、日本選手奧原希望、山口茜、泰國選手依瑟儂、印度選手仙杜同桌吃飯，大家一起開心合照，雖然大家在場上廝殺，但私下都是互相欣賞的朋友。
戴資穎雖然飲恨奪金，但依瑟儂、仙杜都有給予加油與鼓勵，看得出這些羽球名將私下感情都不錯。而去年曾透露想退休的小戴，表示會先休息一下再做決定。
【同場加映】東京奧運｜日本體操超陽光美少女爆紅 憑姣好身材加笑容俘虜網民（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+13
更多杉原愛子陽光美照▼▼▼
+22
【延伸閱讀】東京奧運｜韓國體育界7位高顏值女神 引退後在韓劇和綜藝節目嶄露頭角（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+65
東京奧運｜瘋傳日本乒乓球靠茅招奪金 網民：水谷副眼鏡都有可疑東京奧運｜CNN與BBC等針對中國 標題極冷血 日本人也看不過眼東京奧運｜德國柔道女選手遭教練扯衫兼掌摑惹議 事後解釋是誤會東京奧運｜中華舉重女神被熊抱即變臉惹性騷擾疑雲 郭婞淳咁回應東京奧運｜這58歲阿姨竟是今屆選手？「不敗乒乓女王」的傳奇一生
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】