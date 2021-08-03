東京奧運｜蔡依林發打氣帖步小S後塵　網民湧入微博質疑「台獨」

繼小S（徐熙娣）身陷辱華風波之後，蔡依林也慘遭內地網友圍攻！她因為在臉書轉發戴資穎貼文，以及日前在IG限時動態為「麟洋」王齊麟、李洋送上4個愛心符號打氣，進而成為小S之後陸網盯上的對象，舉動同樣被指辱華，意外掀起外界爭議。
整個事件的起因，源自於小S因為在Instagram替出賽東奧的選手打氣，文中提到「國手」2字，引發內地網友不滿，被指搞分裂、辱華，2日慘遭洗版圍攻，目前已有4家代言品牌與她切割、宣布終止合作關係，就連女兒Elly演藝工作也受到波及。
小S被狂批搞分裂、辱華 品牌中止合作（點圖了解更多）▼▼▼
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如今事件持續過大，由於蔡依林在戴資穎不敵大陸選手陳雨菲、獲得銀牌的隔天，轉PO對方貼文隔空喊話「Respect !!!! 抱緊緊，超強的」，加上日前轉發選手湯智鈞射箭時的英姿畫面，以及「麟洋配」擊敗中國組合時、拿下羽球男雙金牌時的照片，圖中還附上4顆愛心符號，雖然隻字未提「國手」2字，但舉動仍遭陸網視為辱華，慘被圍攻。
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