揚州疫情｜擅離封管區域、頻繁出入棋牌室　南京老太被立案偵查

江蘇的新冠肺炎疫情持續，南京老太毛某寧擅離已採取封管措施的居住地前往揚州，並出入多間棋牌室，造成相關群組個案在當地迅速擴散。

周二（3日），揚州市警方以涉嫌妨害傳染病防治罪，對毛某寧立案偵查，並表示，「心存僥倖，造成病毒擴散，必將受到法律嚴懲。」



揚州市警方以涉嫌妨害傳染病防治罪，對毛某寧立案偵查。（揚州市公安局）

揚州市警方發布通告指，7月21日，毛某寧（女，64歲）從南京居住地前往揚州，住在其姐姐毛某亞（女，70歲）家中。7月27日，毛某寧因出現咳嗽、發燒等症狀自行就醫，並於翌日被診斷為新冠肺炎確診。

通報指，毛某寧發病前未按照揚州市邗江區新冠肺炎疫情防控指揮部發布的相關要求，主動向社區報告南京旅居史，並頻繁活動於揚州市區多處人員高度密集的餐廳、商場、診所、棋牌室、農貿市場等，致使新冠肺炎疫情在揚州市區擴散蔓延，造成極其嚴重后果。

通報稱，毛某寧違反傳染病防治法的相關規定，未按防控措施要求向所在社區報告，隱瞞行程，行為涉嫌妨害傳染病防治罪，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》相關規定定，於於7月29日決定對毛某寧採取刑事拘留措施。目前，案件正在進一步偵查之中。

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此外，江蘇省衛健委3日表示，截至8月2日24時，江蘇省累計報告南京祿口國際機場及其關聯疫情確診個案327宗（重型8宗、普通型203宗、輕型116宗）、無症狀感染者4宗。其中南京市確診個案220宗；揚州市確診個案94宗、無症狀感染者2宗；淮安市確診個案10宗、無症狀感染者2宗；宿遷市確診個案3宗。

至於揚州今波疫情，江蘇省衛健委指，從發現來源看麻雀館暴露人員佔64%，集中隔離點佔7%，主動就醫佔16%，社區篩查佔11%。而從從年齡分布看，14歲以下1人；60歲以上66人，佔比68.8%。發病時間方面，最早為7月23日，之後每日均有發病，目前高峰出現在8月2日（40宗）。