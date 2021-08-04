吳亦凡事件｜內地藝人實名舉報涉吸毒　林俊傑潘瑋柏發律師信追責

知名藝人吳亦凡涉嫌強姦遭刑拘後，藝人謝明皓工作室實名舉報林俊傑和潘瑋柏涉毒，林俊傑和潘瑋柏工作室先後發律師稱謝明皓惡意誹謗。隨後，謝明皓再現身發聲稱自己願付法律責任。



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微博8月3日流傳的訊息顯示，謝明皓8月3日再次現身發聲力證自己所說都是事實。

他表示，他舉報潘瑋柏和林俊傑吸毒一事經過發酵，很多人產生質疑，上述二人也只是發發律師函，還利用粉絲群的龐大掩蓋犯罪，但依然不能阻礙真相浮出水面。

謝明皓還稱雖然潘瑋柏和林俊傑用資本的力量封禁了自己微博的相關賬號，但自己不會妥協。

他要求網友和他一起要求潘瑋柏和林俊傑出具毛髮驗毒的證據，還說為自己的言行負一切法律責任。

他更爆料，林俊傑「男女通吃」。

據悉，謝明皓第一次在網絡發聲舉報潘瑋柏和謝明皓時，還同時@平安北京朝陽@微博法律@中國禁毒在線。

他隨後還發布了「關於實名舉報林俊傑、潘瑋柏吸毒犯罪」寫給中國媒體同仁的一封「敢言信」。

據悉，在謝明皓第一次在網絡發聲舉報潘瑋柏和謝明皓後，8月1日晚，林俊傑公司委託律師事務所發表聲明，要對在網絡散布不實言論的網友提告，將對侵權行為持續取證，並追責到底，提告名單包括抖音、微博、百度、知乎、網易、小紅書的用户，以及微信公眾號等28個賬號。

律師事務所指出，這些人都是惡意散布謠言，其中甚至有人是長期對林俊傑人身攻擊，刻意讓他的社會評價變差，所以決定一次過對他們提出警告。

潘瑋柏與吳亦凡同框畫面（點擊大圖瀏覽）：

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潘瑋柏工作室8月2日發出聲明點名「謝明皓工作室」等十多個微博、網易、騰訊網絡使用者，通過編造聊天記錄、舉報的方式，散布謠言，對潘瑋柏人身攻擊，詆譭潘瑋柏公眾形象，已涉嫌構成誹謗，請相關造謠者立即刪除貼文，並公開澄清道歉，否則將依法追責，絕不姑息。

「潘瑋柏工作室律師聲明」隨即衝上微博熱搜第一，討論度超過千萬。

對於潘瑋柏和林俊傑被謝明皓舉報之事，網傳是謝明皓為了蹭熱度賺流量。

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但也有中國自媒體早前發文稱，有網民稱，吳亦凡可能為了自保，供出更多人娛樂圈好幾位男星。「有人指出，吳亦凡已經把PWB供了出來，對於這個英文縮寫，有人猜測是歌手潘瑋柏，兩人的關係非常好，還經常一起玩。」

網民還透露，吳亦凡把林俊傑也供出來，也有人爆料過吳亦凡、潘瑋柏、林俊傑三人經常一起玩，甚至還一起約女生。