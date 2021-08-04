吳亦凡事件｜官媒指粉絲文化離不開明星表率　未來應從源頭整頓

7月31日，北京朝陽警方發布消息，吳亦凡因涉嫌強姦罪，被依法刑事拘留。官媒頻頻發表評論，指吳亦凡事件應成為一次警鐘，是時候要徹底整治國內娛樂圈存在的畸形生態。

《人民日報》評論指，追星本無可非議，但越過底線就成為問題，畸形的「飯圈」和不良的粉絲文化對年輕人的成長有巨大威脅，呼籲粉絲要文明追星、理智應援，明星亦要從中發揮表率和引導作用。《北京青年報》則指，未來應該從相關的經紀公司、演藝公司等源頭做整頓與清理，令整個娛樂行業乃至文化產業健康發展。



吳亦凡涉嫌強姦罪被依法刑事拘留。（微博@Mr_吳亦凡工作室）

《人民日報》評論稱，伴隨着「吳亦凡事件」引發「飯圈」文化集體反思，中央網信辦、國家廣播電視總局等相關主管部門，已處理粉絲群體中的違規狀況，包括處罰4000多個「違規帳號」、關閉1300個有問題的群組等，此舉被認為是對社會呼籲治理飯圈亂象的回應，是更嚴治理還在後面的信號。

評論指，在一些所謂粉絲群和網絡話題下，有人商討組團探監、救人。然而，法律是嚴肅的行為規範，意圖突破法律底線的行為不可玩笑視之。此次「頂流」的失速墮落，不僅給全體明星藝人敲響警鐘，也反映出不良粉絲文化已經到了非整治不可的緊要時刻。

評論指，追星本無可非議，有自己喜歡的圈子也很正常，但越過了底線就成了問題。一些網上平台為了所謂「人氣」睜一隻眼閉一隻眼，「粉頭」（明星粉絲領導者）為了攫取利益不惜推波助瀾，共同助長「飯圈」的不良風氣。畸形的「飯圈」和不良的粉絲文化，對年輕人尤其是價值觀尚未定型的未成年人傷害巨大，對青少年一代的健康成長形成巨大威脅，必須予以糾偏和規範。然而，整治和規範飯圈發展，還需形成長效機制，凝聚多方合力。

評論指出，粉絲文化理應健康向上。激發粉絲群體的正向價值，需要粉絲自律、文明追星、理智應援，也離不開明星更好地發揮表率和引導作用。治理亂象與建設良性的「飯圈」文化齊頭並進，才能避免「飯圈」陷入怪圈。

吳亦凡被刑拘｜粉絲出謀獻策揚言挖隧道劫獄 官媒籲追星保持理智

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《北京青年報》評論稱，娛樂行業、演藝行業、經紀行業所倡導的娛樂和演藝行業是放鬆大眾的精神、提供健康的真善美的文藝服務，而不是麻痺大眾精神、提供虛偽的假惡醜的「精神毒品」；明星應該是遵守國家法律法規，符合社會道德標準並能夠對社會道德和大眾審美起到促進作用的演藝人員，而不是沒有底線、違背公序良俗、違反國家法律、以假面示人的藝人。

評論指，在資本的控制下，娛樂行業、演藝行業、經紀行業等部分從業者將賺錢當作主要目的，實現資本利益的最大化成為最大目標，將一些除了一副皮囊以外，沒有文化、知識、道德、情操、能力的青年人推到聚光燈之下，猶如一個個人形機器般沒有靈魂、不會思考。

評論指，過去總是強調對失德和違法藝人的處理與「封殺」，而相關的經紀公司、演藝公司卻很少受到處理，相關的「飯圈」更不好處理。未來應該從源頭抓起，從行業到企業、從娛樂圈到「飯圈」都應該整頓與清理，既有利於社會法治與道德建設，也有利於整個娛樂行業乃至文化產業的健康發展。