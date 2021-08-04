新冠肺炎｜暑假旺季僅有10天　旅遊企業日花10小時退單失7成生意

繼去年之後，持久的新冠疫情繼續打擊旅遊業，據各大旅企近日表示，今年旅遊暑期檔僅運作了約10天，之後便遇上新一波始於南京的疫情，景區陸續關閉下，提前結束的暑期遊旺季估計約流失了七成生意。同時，對於旅遊業員工而言，他們還需面臨大量的退單，有客服人員甚至忙到無法下班，十分無奈。



據第一財經報道，隨着疫情波及湖南、四川、安徽等地，多地景區皆不同程度地關閉，如張家界、株洲景區暫停開放，南京暫停開放旅遊景區室外區域，鄭州則全市A級旅遊景區關停等。據春秋旅遊副總經理周衛紅介紹，原本應在7月初就啟動的暑期旅遊，已因此前的廣州疫情等因素而延後到7月8日至10日啟動，可是只運作了10天左右就因南京疫情而遭遇退單潮，旺季亦宣告提前結束。

張家界等景區暫停開放。（新華社）

除了導致地接旅遊業者基本停業，疫情也令旅行社和在線旅遊商為處理潮水般的退單與諮詢忙得不可開交。在某大型旅遊企業當客服人員的陳美無奈表示，她現在每天都在加班，日均工作時間超過10個小時，但即使這樣人手還是不夠用，實在來不及的時候，銷售人員甚至要自己頂上，「誰銷售出去的單子誰負責退單」。她又指，對上一次發生這樣的退單潮，還是在2020年的農曆新年。

許多旅遊業者表示，雖然新年和「十一」等時期亦商機處處，但畢竟假期有限，相比之下，橫跨2個月的暑期檔就是全年最賺錢的旺季，而且當中有大量屬親子遊，利潤空間較高。據攜程發布的《2021暑期旅遊大數據報告》顯示，今年7月1日到8月31日原本的跟團遊和自由行訂單，較去年同期增長達10倍以上。而在跨省遊恢復將滿一周年之際，暑期跨省遊訂單量同比增長達413%。

可是這些亮麗的數據已成雲煙，例如據途牛內部人員透露，鑑於防疫安全，目前各地的學校對學生出省旅行有一定的規定，故原定8月出行的親子遊，現在基本都退團了。而按照目前的退團情況來看，業界估計此次暑期旅遊的生意流失了約七成。對於前景，同程研究院首席研究員程超功認為，局部的疫情對跨省長線遊有一定的抑製作用，不過從最新的暑期遊數據來看，「微度假」情況尚可，對本地化的暑期旅遊市場構成一定支撐。