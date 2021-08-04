小S撐「國手」慘遭內地網民聲討　盤點那些「被台獨」的台灣藝人

台灣藝人小S（徐熙娣）因力挺參加東京奧運會的台灣選手，並讚揚其為「國手」，結果竟遭大陸網民聲討，甚至隨後多個品牌與其解約。

本文盤點過往那些「被台獨」的明星。



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小S此前在社交平台上稱「要請全部國手來家裡吃飯」，為他們慶祝為台灣取得奧運史上最佳成績，未料「國手」二字引發爭議。小S事後被大陸網友標籤是「台獨」，高喊「小S滾回台灣省吧 ！」更有有部分極端聲音宣稱是「台灣去殖民化失敗，親美親日，沒有民族教育，可悲！既然立場不同沒甚麼可說的了，灣灣拜拜，我把台灣省明星微博全部取關！」、「要吵台獨去抓着台灣政府吵，是台灣政府把台灣人教育成台獨的。」

小S風波仍在持續發酵（點擊大圖瀏覽）：

事實上，過去亦有不少台灣藝人遭大陸網友「被台獨」，蔡依林、林心如、歐陽娜娜、宋芸樺、徐若瑄、周子瑜、陳嘉樺等都榜上有名。

—蔡依林：小S深陷輿論風波後，蔡依林因對戴資穎表示敬意，併為東京奧運會台灣組合加油，被網友質疑「你真的是台獨嗎？」

—林心如：被舉報領取「台獨津貼」2000萬新台幣來拍攝新戲《我的男孩》，後內地多個影片平台全面下架《我的男孩》。

—歐陽娜娜：大陸電視台在播映相關畫面時不僅略過歐陽娜娜的名字，還把她的照片打上馬賽克。據推測，歐陽娜娜的遭遇與父親歐陽龍有關。歐陽龍曾當過親綠媒體三立都會台總監及民視節目製作人，又曾經在競選文宣中寫道「台灣被國際評鑑為世界第二安全國家」，故此認為歐陽娜娜是「台獨」分子的女兒。

—宋芸樺：在接受採訪時稱「最喜歡的國家是台灣」被指「台獨」，後發聲明強調「我是中國人」。

—徐若瑄：出道幾年後在日本發展得不錯，曾發表「日本於我而言如同是養母般的存在」的言論，並強調自己是台灣人不是中國人。

—周子瑜：在韓國綜藝節目中揮舞青天白日滿地紅旗，而且綠營媒體也曾將之稱為「台灣之光」，熱捧周子瑜「為國爭光」。

—ELLA（陳嘉樺）：曾宣稱「台灣和日本是我最喜歡的兩個國家」。事後，經紀公司稱ELLA只是一時口快，其中並沒有任何的「台獨」傾向。



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值得一提是，官方傳媒《人民日報》此前曾在海外版的評論文章中，表明「別給台灣藝人亂扣『台獨』帽子」。文章稱，台灣藝人來大陸發展，正是兩岸彼此加深了解、增進情誼的好機會，最忌諱是兩岸民眾互相指責、攻擊、貼標籤。文章表示，由於台灣問題複雜敏感，在表達情緒時，更需要多一份理性客觀，「『台獨』對大陸來說屬於『零容忍』。因此要盡量避免在沒有充分了解事實真相的情況下，武斷地給台灣藝人扣上『台獨』帽子」。