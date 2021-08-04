小S撐奧運選手遭批台獨　汪小菲護航「她期望認祖歸宗」反遭出征

藝人徐熙娣（小S）因為在Instagram發文為中華隊奧運選手加油，並稱他們是「國手」，因此遭到大陸網民集體出征，批她是「台獨」。短短一天，已有4間中國廠商宣布跟小S解除代言。

小S姊夫汪小菲在微博發文維護她，稱小S是「最期望兩岸和平認祖歸宗的外省人」，還轉發小S過去的「親中態度及言論視頻合集」，但沒多久文章就被刪除。



汪小菲和大S的婚變問題還沒解決，4日又跳出來在微博發文力挺小S，他先是透露小S會說想要靜靜，是因為才剛打了AZ疫苗，反應太大所以一直在睡覺，直言認識大小S有10幾年了，以平常在家裏的對話，還曾經和他一起回到山東老家看親戚，稱大小S是「最期望兩岸和平認祖歸宗的外省人」。

不只如此，汪小菲更指大小S這幾年做了很多，也說了很多，但這兩篇微博沒多久就被刪除。「汪小菲力挺小S」登上微博熱搜，許多大陸網民對他的言論也不買單，諷刺「汪小菲慫也是真慫」、「汪小菲發完幾小時又刪除，自己也覺得自己發的東西無腦吧」、「汪小菲真是拎不清，我們已經不接受雙面派了」。

大陸網民質疑，柯佳嬿涉及辱華，因為她在台灣代言的分解茶廣告上面寫了「國家認證」。（合成圖／微博）

藝人小S被指控台獨，之後包括蔡依林、徐佳瑩陸續被指台獨而遭到出征，其中，歌手蔡依林是因轉發戴資穎帖文惹議，徐佳瑩則是因在IG擺上體育項目的表情符號，但當中都是台灣的參賽項目，被指沒有幫中國隊加油；去年因《想見你》在大陸一炮而紅的柯佳嬿，則因為代言的茶廣告上寫著「國家認證」4個字而被批台獨，但也有許多大陸網民幫她喊冤，稱「柯佳嬿絕對不可能td」。

台文化部：沒有藝人要為支持選手道歉

台灣文化部周二（3日）下午在Facebook頁面發文，針對已進入尾聲的奧運賽事表示，「在台灣，沒有一位選手，需要為了比賽失利、沒有得到金牌而道歉；也沒有一位藝人，需要為了支持自己國家的選手而道歉」。

帖文提到，「有些國家的選手，因為比賽勝負遭到抨擊，成為大眾宣洩憤怒的對象；甚至有知名藝人，只是因為在社群上表示自己對台灣選手的支持，便成為眾矢之的。」

文化部表示，「種種現象，都讓人感到痛心，不僅惋惜運動員長期努力的成果被一一抹煞，也譴責一個不容許異議發聲的社會，竟讓發展其中的個人，不管是運動員、還是演藝工作者，無時無刻都必須承受高度政治壓力。」

文化部的表態反而成為許多微博網民指控小S的有力證據，紛紛表示：「小s現在不發聲就是默認文化部的態度，承認台獨！」、「文化部主動站隊她，不管她想繼續當雙面人賺大陸錢還是不想，她這次退路已經被台行政部門堵死了」。