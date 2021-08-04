新冠肺炎｜澳門個案陝西行程公開　涉機場、火車站及兵馬俑景區等

澳門一家四口昨日（3日）確診新冠肺炎，其中夫婦二人有廣東旅行史，女兒則曾到訪陝西。據了解，女兒曾於7月19日至24日期間跟隨旅行團到陝西西安、延安、漢中等地研學，行程涉及機場、火車站，以及兵馬俑等多地。



《華商網》今日（4日）公布的該宗個案在陝西期間的行程顯示，7月19日，個案由乘航班由珠海前往西安；7月20日，乘動車前往延安，並參觀王家坪革命舊址、楊家嶺革命舊址、棗園革命舊址等景區；7月21日，個案乘動車返回西安，並赴西安城牆景區、永興坊等地遊玩；7月22日，個案乘動車赴漢中興漢聖境景區參觀，並於同日返回西安；7月23日，個案到秦始皇陵博物院參觀；7月24日，個案在西安先後參觀西安事變紀念館、大雁塔景區後，晚上搭乘航班返回珠海。

澳門的個案在陝西的行程被公布之後，西安市疾控中心發布緊急通知，呼籲與行程中同時間、同空間出現的市民主動向社區報告，並配合各級落實防控措施，落實核酸檢測，盡量不外出，減少活動。

此外，經過聯防聯控機制核實，澳門個案所搭乘的航班與，南京關聯的中山及珠海個案相關，即是南京關聯的兩宗個案乘坐該架飛機到達珠海後，澳門個案便乘坐該架飛機離開珠海。當局因此高度懷疑這是今次澳門家庭聚集感染的最大可能源頭。