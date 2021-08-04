吳亦凡事件｜繼林俊傑潘瑋柏後被指涉案　范冰冰井柏然已取證報警

內地知名男星吳亦凡因涉毒和強姦幼女被警方帶走調查，該事不斷發酵後，網傳多位明星涉吳亦凡案。在潘瑋柏和林俊杰被曝涉案後，范冰冰和井柏然也被傳牽涉其中。8月4日，井柏然和范冰冰發聲已對網絡傳言報警。



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井柏然的工作室8月3日發布微博稱，2021年8月3日晚，井柏然工作室注意到有部分網友通過微信、微博、豆瓣等平台大量傳播一份關於井柏然先生的惡性造謠的聊天記錄。

微博稱，「我工作室第一時間緊急與律師取得了聯繫。由於無法確認造謠者的個人訊息，律師表明無法在第一時間完成取證。考慮到此次事件的重大惡劣性質以及產生的惡性影響，在與井柏然先生商討後，我工作室最終決定報警，並陪同藝人於今晚22時41分抵達派出所。」

井柏然方再次鄭重聲明，網絡並非法外之地，希望廣大網友不信謠、不傳謠，共同維護健康的網絡環境。

對於網傳范冰冰去山區為吳亦凡挑選女孩子的謠言，范冰冰後援會的微博「范冰冰吧」放出了援助孩子的照片，表示「十年的公益項目，從多個高山路陡的區域數幾天篩查，再到確診的孩子一家子全程包來回吃住、包全程救治、包拓展觀光......十年救得都是活生生的人命啊！！！都是純真美好的小朋友們！！！看到以這個視角造黃謠，真是難以平復心情！！！」

此外，「范冰冰吧」還截取了造謠者的微博為證，表示已經截取了證據。

據悉，吳亦凡涉嫌吸毒及強姦案在娛樂圈掀起風浪，吳亦凡被捕後，內地藝人謝明皓實名舉報潘瑋柏和林俊杰也涉嫌和吸毒，潘瑋柏和林俊杰隨後發律師函否認。

該事發酵後，謝明皓再發聲表示，潘瑋柏和林俊杰只會發發律師函，自己躲在後面，他現身力證自己所說皆是實情，並表示自己將負法律責任。

范冰冰和井柏然報警後，網友也調侃到，井柏然這波操作讓潘瑋柏和林俊杰情何以堪，如果真的清者自清就應該及時報警。