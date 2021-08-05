新冠肺炎｜武漢疫情記者張展獄中絕食暴瘦送醫 堅稱自己無罪

曾在中國武漢記錄新冠肺炎（COVID-19）疫情、因尋釁滋事罪被判4年的公民記者張展持續在獄中半絕食抗議。最新消息指出，她嚴重營養不良、體重下降至不到40公斤，已在7月31日送醫。



2020年12月28日，中國上海浦東新區法院以尋釁滋事罪判張展有期徒刑4年。

據德國之聲中文網8月4日報道，張展關注組發言人王劍虹分享了張展母親8月2日所說的張展近況。張展母親終於透過電話與女兒會見，但醫生說張展目前除了營養不良外，腿跟腳也浮腫非常嚴重。張展的母親在電話中勸女兒要正常吃飯，張展還是堅稱自己無罪，不會正常吃飯。

報道稱，自從張展從看守所被轉往監獄後，其家人一直無法順利獲得到監獄探視的權利，在8月2日獲准以電話的方式會見前，已經半年無法見到她。

報道引述曾代理張展案的律師任全牛說，目前幾乎沒有其他管道可以確切掌握張展的病情。他表示，之前他會見張展時，張展便一直表示要用絕食來表達自己的憤怒與抗議，但她抗議的主要是中國對言論的管控，而不是為了自己的自由。

張展出生於1983年9月2日，陝西咸陽人，畢業於西南財經大學，是金融學專業碩士，2010年在上海從事律師工作，但後來因為參與維權活動，被註銷律師執業證。此前，她因聲援香港反修例運動而遭到拘捕。

此前，張展自述遭到「灌食」起訴書披露內情（點擊大圖瀏覽）：

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2020年2月初，張展前往當時是新冠肺炎（COVID-19）疫情「震央」的武漢，在社交媒體上發布多段視頻以及大片文字，記錄醫院等現場情況的同時多次批評官方的抗疫舉措。

而在武漢疫情於2020年3月後逐漸得到緩解時，張展仍在街頭採訪居民對封閉式管理的看法以及其他不滿。2020年5月，張展據報因涉嫌尋釁滋事罪被捕。2020年12月28日，張展被判尋釁滋事罪成，獲刑4年。