亞洲疫情｜印度單日確診升至4.2萬宗　泰國馬來西亞病例創新高

亞洲新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情升溫。印度8月4日宣布，全國過去24小時新增42,625宗新冠肺炎確診個案，新增個案數目比3日的多12,076宗。泰國4日新增的確診個案和死亡人數則創單日新高。
截至4日，印度的累計確診個案達3,177萬宗。全國4日再多562人死於新冠肺炎，令累計死亡人數達425,757人。
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泰國4日新增20,200宗確診個案和188宗死亡個案，創下單日確診個案和死亡個案新高。全國累計有672,385宗確診個案、5,503人死亡。
馬來西亞單日確診創新高
馬來西亞8月4日的單日確診個案及死亡個案同創新高。當地4日新增19,819宗確診個案，累計增至1,183,110宗。死亡個案新增257宗，累計增至9,855宗。
根據Worldometers網站的即時更新數據，馬來西亞單日確診個案自7月13日首次突破一萬宗後，迄今連續23天均每日增加逾萬宗個案。
韓國：新增1,725宗
韓國中央防疫對策本部4日公布，截至當天0時，當地確診個案新增1,725宗，累計增至203,926宗。這是韓國單日確診個案時隔5天再次超過1,700宗。韓國死亡個案4日增加2宗，累計增至2,106宗。