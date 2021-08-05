新冠肺炎｜珠海通報澳門家庭活動軌跡　籲相同行程者盡快檢測

內地新一輪新冠肺炎本土疫情持續，並從江蘇南京蔓延全國多地，甚至連長期沒有本土疫情的澳門也受到波及。珠海市政府周三（4日）通報了澳門新增確診新冠病例在當地的詳細活動軌跡，據指，涉事3人來自同一家庭，7月24日至8月2日期間多次經拱北口岸往返珠海澳門、並在珠海逗留。



通報指，區某、梁某夫婦7月25日下午起曾先後到拱北口岸地下廣場康之源超市、市場鮮多多、鮮一街生活超市、拱北口岸地下廣場馬得利蛋糕店；7月27日區某經過花苑新村往米蘭取快遞，梁某則曾到拱北口岸市場鮮多多、友誼酒店樓下菜籃子超市，拱北口岸市場肥仔興隆滷味；7月29日區某、梁某曾到拱北領秀城影像店拍照，到舊萬佳商場附近「滿意快剪」理髮，並到拱北口岸市場鮮一街生活超市、拱北口岸市場鮮多多購物，以及到訪拱北口岸市場肥仔興隆滷味、拱北口岸市場袁記雲餃店。

7月30日區某曾到工商銀行北嶺支行，拱北口岸地下廣場七叔公，僑光花園8棟樓下圓通快遞等地，之後曾到拱北口岸市場袁記雲餃店，拱北口岸市場鮮多多生活超市及拱北口岸市場珠川藥店；8月1日梁某曾到僑光花園8棟樓下圓通快遞，米蘭後面商舖民生堂藥店，拱北口岸地下廣場康之源超市，拱北口岸地下廣場馬得利蛋糕店；8月2日區某、梁某曾到僑光路米蘭百貨後面的中通、菜鳥驛站快遞點，並在圍基路慧心檢測點做核酸檢測。

至於區某、梁某的女兒區某蕙，其7月19日至24日在學校組織下前往陝西西安、延安、漢中等地遊學，7月24日在西安乘坐航班CZ3762抵達珠海金灣機場，之後乘坐包車粵T66378返回拱北口岸，翌日凌晨出境返回澳門。相關部門提醒，7月24日至8月2日期間與上述3名人士在同樣時間有過相同的行程者，要盡快向所在的社區報告並按要求接受檢測。