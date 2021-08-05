吳亦凡事件｜網絡應援粉絲近四成未成年　中紀委：飯圈非整治不可

吳亦凡被北京警方刑事拘留後，傳出有粉絲想「坐牢替代，一換一」和「相約北京劫獄」而引發爭議。除《人民日報》、新華社和央視都點名抨擊飯圈，中央紀委國家監委網站8月5日發佈文章，強調「飯圈」非整治不可，並表示已經累計清理負面有害資訊15萬餘條，處置違規帳號4000餘個，關閉問題群組1300餘個，公佈整治不良粉絲文化工作的階段性成效。其中針對「飯圈文化」中未成年追星的現象也公布資料，有未成年網民37.1%在網絡參與粉絲應援。

吳亦凡從5000萬粉絲的偶想跌落神壇。（視覺中國）

日前，吳亦凡的事件引發社會關注，粉絲的聲援遭官媒批「飯圈」（粉絲圈）走火入魔。中央紀委國家監委網站發文也發文批評，並提到已經解散清理負面有害資訊15萬餘條，處置違規帳號4,000餘個，關閉問題群組1,300餘個、解散不良話題814個攔截下架涉嫌集資引流的小程式39款，並將專項排查整治網路綜藝節目。

此外，該篇文章也公布數據，寫到未成年網民網上參與粉絲應援的比例，其中小學有5.6%，初中11%、高中10.3%、中等職業教育10.2%，近四成網民未成年。文中也提到，透過吳亦凡事件展現的「飯圈」亂象，反映出不良粉絲文化已經到非整治不可的緊要時刻，引導「飯圈」文化健康向上發展，為廣大網民，特別是青少年營造一個風清氣正的網絡空間。

中央紀委國家監委網站發文除提到「吳亦凡」事件，也提到先前偶像選秀節目《青春有你3》粉絲為收集瓶蓋投票而倒牛奶的事件，批評無底線追星。文中提到，隨著文化娛樂產業的發展，Z世代消費群體崛起，偶像產業不斷發展，業內人士估算，中國偶像市場總規模預計在2022年達到1,400億人民幣，龐大的市場也出現良莠不齊的明星以及粉絲亂象，背後是「流量至上」的資本黑手。

圖為韓國演員李準基到訪上海，現時內地已經有自己的粉絲文化和自己的偶像。（VCG）

對於未來治理飯圈的方針，文中提到要「多方協辦把規矩立起來、紅線樹起來、把言行規範起來。」，中國傳媒大學經濟與管理學院教授金雲濤則表示，希望透過技術手段、媒體規制措施以及文娛行業自律行為，使粉絲與明星偶像間可以共同成長。

《人民日報》則提到，應該引導粉絲文化進入健康軌道。文中提到，粉絲群體有其非理性成分，對明星會產生不切實際的幻想，使明星身上乘載了過多不屬於他們自身的光環。少數機構為牟取高額利潤，通過非正常手段放大聲量、製造流量影響互聯網生態，催生了一系列亂象。

中央網信辦日前也展開「清朗．飯圈亂象整治專項活動」打擊五大飯圈亂象包括誘導未成年應援集資、飯圈粉絲互相謾罵、鼓動飯圈粉絲攀比炫富、號召粉絲養水軍控評、「蹭熱點」製造話題干擾輿論，影響傳播秩序等行為。中央網信辦、國家廣電總局等相關部門也提到目前已取得階段性成果。