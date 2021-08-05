深圳暴雨致多車拋錨或被淹　被困人員爬出天窗涉水而行

深圳雨天持續，市氣象台昨晚（4日）在羅湖區發布暴雨橙色預警，全市進入暴雨防御狀態。同時，受暴雨影響，沿河路東環高架橋下出現積水，導致6架車輛被淹。



深圳氣象台昨自下午6時20分起，先後7次發布暴雨黃色、橙色預警，其中晚上10時30分左右發布橙色預警，顯示過去3小時降雨量已達50毫米以上且降雨將持續。今日（5日）下午，深圳分區暴雨黃色預警生效，預計光明區、鹽田區、龍華區、龍崗區、坪山區、大鵬新區和東部海區3小時內出現強降水。

而在暴雨襲擊下，昨日多輛汽車於羅湖區東湖公園大門口拋錨、被淹，車內有人員被困，他們從天窗爬出後需涉水走到安全區域。不少網民亦拍攝影像顯示，多地都出現了積水，馬路上的車流亦開始變得緩慢。深圳交警則發文提及，沿河路東環高架橋下出現積水，6台車輛被淹，羅湖交警大隊警力正在處理。至晚上9時，現場積水已經消退。

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另一方面，今年第9號颱風「盧碧」已於今日上午11時20分以熱帶風暴級（9級，每秒23米）在汕頭南澳縣沿海地區登陸，並預計以5到10公里的時速向偏北方向移動。雖然已遠離深圳，但颱風仍持續影響深圳，因其有旺盛的西南季風作為水汽支持，登陸後會帶動季風槽北抬，並在沿海上岸及進一步激發強降水。

市氣象台預計，深圳今日下午到夜間，強對流天氣將再次活躍，有明顯雷雨並伴7至8級大風，累計雨量可達暴雨。之後兩日，當地仍有強降水，雨量大雨到暴雨。市氣象局提醒，市民須注意防禦短時強降水、大風和雷暴造成的不利影響。同時，連續降雨導致地質災害風險高，羅湖、福田地質災害氣象風險黃色預警正生效。