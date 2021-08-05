內地機構發布百強縣榜：江蘇25縣入選全國最多　38縣GDP突破千億

內地「賽迪顧問縣域經濟研究中心」周三（4日）在北京發布賽迪百強縣榜單，江蘇崑山市（屬「縣級市」）拔得頭籌，江蘇省更有多達25縣入列，是入選縣數最多的省份。

報告指，2020年，中國百強縣人均GDP達到11.2萬元，百強縣人均GDP已達到高收入國家水平；百強縣中GDP突破千億元（人民幣．下同）級別的縣域達到38個，較上年增加5個。



2021年賽迪百強縣榜單由賽迪顧問縣域經濟研究中心發布。據悉，該中心從經濟實力、增長潛力、富裕程度、綠色發展四大維度構建了包含24個三級指標的縣域經濟高質量發展評價體系，最終形成榜單。

賽迪百強縣榜單。（人民網）

《2021中國縣域經濟百強研究》報告指，2020年，百強縣以佔全國不到2.0%的土地、7.0%的人口，創造了全國9.8%的GDP，以佔全部縣域不到3.0%的土地，11.0%的人口，創造了縣域約四分之一的GDP；近年來縣域GDP穩定增長，但佔全國GDP比重持續下降；縣域戶籍人口數量逐年減少，但仍佔中國戶籍人口總數六成之多。

不過，中國縣域經濟的區域發展極不平衡。報告顯示，百強縣東部地區佔65席，中部地區佔22席、西部地區佔10席，東北地區佔3席。與2020年相比，東部地區席位減少2席，西部地區增加2席，中部及東北地區保持不變。

在百強縣前10名中，江蘇省獨佔一半，並包攬前3位。江蘇省、浙江省、山東省三省表現搶眼，分別佔25席、18席和13席。百強縣中進入「GDP千億俱樂部」的縣域達到38個，較上年增加5個。崑山市和江陰市GDP突破4000億元大關，張家港市、常熟市、晉江市和慈溪市GDP突破2000億元。38個「千億縣」中，江蘇省數量最多，達16個，佔比42.1%；浙江省跟隨其後，共9個；福建省有4個；其他地區「千億縣」數量均不超過3個。

報告指出，2020年，百強縣人均GDP達到11.2萬元，根據世界銀行對低中高收入國家的劃分標準，百強縣人均GDP已達到高收入國家水平。2020年，百強縣居民人均可支配收入均值為40529.0元，城鎮居民人均可支配收入均值達到49903.0元，農村居民人均可支配收入均值達到27462.0元，比全國分別高出25.9%、13.9%、60.3%。

2020年，百強縣人均可支配收入占人均GDP比重高於江蘇省，低於廣東省、浙江省及山東省；另一方面，百強縣的農村居民人均可支配收入占城鎮居民人均可支配收入比重遠高於廣東省、江蘇省、浙江省和山東省，表明百強縣城鄉人均收入相對均衡。