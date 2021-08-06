美國立法指遏制「維吾爾強迫勞動」　中國公安部：為東突勢力張目

美國國會參議院7月14日通過了「維吾爾強迫勞動預防法案」，指責中國政府在新疆實施「大規模拘捕」、「高科技監控」等侵犯人權行為，意對中國有關個人和實體實施制裁。對此，公安部在8月5日予以回應。



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公安部發言人表示，「長期以來，美國等西方國家大肆抹黑污衊中國治疆舉措，將新疆反恐反分裂工作與民族、宗教、人權相掛鈎。美國此次通過所謂的『維吾爾強迫勞動預防法案』，是其『以疆制華』、『以恐遏華』的升級動作。所謂『大規模拘捕』、『酷刑』、『高科技監控』等問題，純屬憑空捏造，純粹是為了抹黑攻擊中國、打壓制裁中國有關人員和實體、干涉中國內政、破壞新疆穩定發展。

當前，中國新疆經濟繁榮發展，民族團結和諧，社會穩定安寧，宗教信仰自由，各族人民群眾安居樂業。中國公安機關始終依法打擊包括暴力恐怖和分裂勢力在內的各種違法犯罪活動，最大限度保障新疆各族人民群眾的生存權、發展權等基本權利。」

該發言人強調，「美國將正常的防範打擊犯罪活動措施污衊為『侵犯人權』，其真實意圖是為『東突』暴恐分裂勢力『張目』，企圖在新疆煽動分裂和動亂。在此，我們重申，將堅定不移地依法打擊各類違法犯罪活動，堅決維護新疆的安全和發展利益。」